Martí: "Todos los rivales son directos"

En la previa del encuentro ante la Real Soceidad B, José Luis Martí analiza la situación del equipo rojiblanco y baraja algunas alternativas en el once.

¿Cómo ha sido la semana y las sensaciones?

“Hemos tenido una semana más larga para trabajar los conceptos. El equipo tiene ganas de que llegue el partido, tiene ganas de revancha, de conseguir la victoria, de enfrentarse a un equipo complicado. Sabemos que tenemos esas opciones de lograr los tres puntos. No tenemos otra cosa en la cabeza que sea la victoria”.

Ausencia de Marc y Villalba.

“Tanto Marc como Fran están en ese proceso de recuperación. Vamos a esperar al último momento. A partir de ahí, decidimos. Con Juan sancionado, plena confianza en Babin y Borja”.

Diagnóstico de la derrota.

“Con más tiempo y tranquilidad, a veces ese mensaje de querer ser ambiciosos… hay que tener paciencia. No ay que confundir la velocidad con la precipitación. Si vi al equipo agarrotado. Es mi trabajo. Tanto en aspecto físico, técnico y psicológico, las cosas se encuentren claras”.

Regreso a San Sebastián.

“Fueron seis meses maravillosos. Nos quedamos cerquita. Nos quedamos a un minuto. Hice muchos amigos y aprendí mucho, muchas cosas de Juanma Lillo, cosas que quiero aplicar como entrenador. Volver es importante, pero lo dejas al margen. Quiero que se vea un equipo competitivo”.

¿Se valora cambio en la portería?

“Nosotros valoramos todo siempre. No solamente en la portería. Empezamos una semana donde miramos cómo se encuentran los jugadores. Intentar sacar el mejor once. En función de lo que se transmita en los entrenamientos”.

¿Es la Real B un rival directo?

“Para mí lo son todos. El rival directo es el que está en frente el lunes. Está en su mejor momento. Acumula tres porterías a cero, defienden mejor, tienen posesión de balón. Sufren sin balón. Cada partido, para nosotros es el rival directo”.

Djuka, ¿opción de que no vaya a los amistosos con Montenegro?

“Ojalá así sea. EL club me lo comunicó ayer, pero lo dejo en stand by. Me preocupa estar inmerso en la Real B y en intentar transmitir a los jugadores lo que queremos hacer en el terreno de juego”.

¿Más allá del cambio obligado, se plantea más cambios?

“Todo es planteable. No quiero dar una alineación que no tengo pensada. Te vas haciendo ideas. Primero debo comunicárselo a los futbolistas y no darle pistas al rival. Seguramente pueda haber cambios. Eso lo veremos una hora y media antes del encuentro”.

Gran momento de la Real B. Contrapuesto en lo anímico al Sporting. ¿Importancia estar por delante en el marcador?

“Siempre tiene importancia ponerse por delante en el marcador. Cuanto más pronto nos adelantamos, mejor. Una vez que te adelantes, no puedes bajar los brazos ni cambiar la idea de ir a por el segundo. El rival siempre te a va condicionar en muchas cosas”.

Conflicto de Ucrania, ¿cómo ayuda como entrenador?

“Lo están llevando de una manera ejemplar, trabajan de manera espectacular. Todos les intentamos ayudar día a día, para lo que necesiten, para que les haga sentirse mejor, que puedan rendir como están rindiendo en los entrenamientos”.