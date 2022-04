Martí: "Si todos los partidos son finales, este más todavía"

Pep Martí ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del domingo en El Molinón frente al Ibiza. Un choque "vital" según Guille Rosas y Borja López durante la semana para asegurar la permanencia.

¿Cómo ha evolucionado el equipo esta semana?

"Después de una derrota no estamos a gusto, no estamos cómodos. Estamos trabajando los problemas del anterior partido y tner más ocasiones. Acertar con lo que tengamos. Ganas de competir, de sumar tres puntos".

¿Crees que ganar al Ibiza sería un paso definitivo por la permanencia?

"Sería un paso muy importante. No sé si definitivo, porque siempre hay opciones diferentes. Intentar ganar y dejar cercana la permanencia para seguir sumando y quedar lo más arriba en la clasificación".

Decía después de Almería que era el camino...

"Cuando digo 'camino', no solo me refiero a las situaciones defensivas u ofensivas sino a la actitutd. En cuanto al orden, las disputas, la manera de competir. Nos faltó generar más ocasiones, finalizar más veces. No estuvimos acertados en los últimos metros. El camino es la actitud y el compromiso, pero con eso no nos basta. Hay que tener esa agresividad ofensiva consiguiendo goles".

¿Es una final el partido contra el Ibiza?

"Sí, puede ser una de las finales que tenemos. Es importantísimo. Nos jugamos tres puntos para dar tranquilidad a todo el mundo. También a la afición, porque necesitamos tres puntos que nos den tranquilidad en un año difícil".

¿Estará pendiente el Sporting del Fuenlabrada-Amorebieta?

"Estoy pendiente de lo mío. Otra cosa es que jugaran el día anterior. Jugando el partido casi a la misma hora, que estaremos calentando, estaré más pendiente de lo que puedo hacer y las indicaciones a los jugadores para conseguir lo que nos interesa que es ganar nosotros".

¿Qué piensa del Ibiza?

"Es un equipo que presiona muy arriba, que acumula mucho en ataque. Es un equipo que aprieta arriba pero que genera espacios. Tenemos que intentar aprovecharlos".

¿Ve posible seguir la próxima temporada en el banquillo del Sporting?

"Trabajo en el día a día. Me encantaría seguir trabajando, pero me centro en cada semana. Los números no indican eso, no son los que me gustarían".

¿Cree que peligra su puesto si el descenso se acerca?

"A veces confundimos los términos. No trabajamos individualmente, trabajamos para una entidad. Es un sentimiento para muchos aficionados. Se trata del Sporting y se trata de conseguir victorias para el Sporting".

¿Ha aprovechado Gragera la oportunidad tras la sanción de Rivera?

"Fue el mejor o uno de los mejores del partido. Le permite la posibilidad de seguir en el once titular".

¿Cómo afectan las bajas al plan de partido?

"Se trata de trabajar con una plantilla. Con los que tengo trabajamos para hacerlo de la mejor manera y con esos jugadores tratar de conseguir la victoria. Confianza plena en los que van a estar en el terreno de juego".

¿Le dice algo que el Ibiza lleve seis partidos sin ganar?

"Son estadísticas y las estadísticas también dicen que el Sporting tiene muy poca capacidad de cara a gol. En 42 jornadas todo el mundo stá donde se merece. Son datos que siempre nos revelan información pero nada más".