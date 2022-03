Martí: "No hemos hecho nada más que ganar tres puntos"

El entrenador del Sporting, Pep Martí, analizó la victoria de su equipo frente al Cartagena (4-1) que les da un respiro en la clasificación.

Un Martí que subrayó el valor del triunfo. "Lo necesitaban los chicos y lo necesitaba la afición, que llevaba mucho tiempo sin ver ganar al equipo en casa", dijo.

Sobre el gran papel de Djuka, autor de dos goles y una asistencia, Martí declaró que el balcánico "ha contagiado al grupo. Ha presionado, ha recuperado balones… ha estado extraordinario”.

El técnico balear, que comenzó con solo 1 punto de 12 su etapa en el Sporting, ha sumado su primera victoria en el banquillo de El Molinón. "Me considero un ganador nato. Lo he sido toda mi vida. Hoy me daré el capricho de celebrar esta victoria”, aseguró Martí.

A pesar de la victoria, abultada, no quiso sacar pecho y reconoció que queda mucho. “Hay que disfrutar esta victoria. Lo necesitaban los chicos y lo necesitaba la afición, pero no hemos hecho nada más que ganar tres puntos. Hay que seguir”.