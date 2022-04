Martí: "Hay que hacer algo más para llevarse una victoria"

Al término del encuentro ante el Alcorcón, el entrenador del Sporting, Martí, analiza el empate de los suyos en Santo Domingo con la vista puesta en el derbi del próximo sábado.

Valoración

"Ha sido el partido que más nos ha costado. No sé si influenciado por alguna circunstancia. Hemos estado lentos. En la segunda hemos generado solamente el gol. Creo que para ganar un partido hay que hacer más".

Resultado de la Real Sociedad B

"No creo que haya influido. No creo ni que los jugadores lo supieran. No permitimos mucha información al respecto. Estamos aquí para tratar de conseguir victorias. Hemos empezado de la peor manera, encajando. Encima con un centro lateral, sin capacidad de tapar el centro ni de fijar la marca. Esto es lo que tengo que trabajar yo durante la semana".

El derbi tiene connotación especial, ¿cómo lo afronta?

"Los partidos como el del próximo fin de semana son partidos para ganarlos, no son para otra cosa. El equipo que maneja mejor las situaciones de nervios durante la semana y durante el partido, sin pasarse de excitación, se lo llevará. Son tres puntos que necesitamos, pero la alegría que podemos conseguir para nosotros y para nuestros aficionados, ante un rival directo, será importante. Hemos de preparar la semana y hemos de impregnarnos de cómo se vive un derbi en la ciudad. Salir al campo para darle una alegría a nuestros aficionados en un año difícil. También los jugadores que lo están pasando mal".

Partido de Pablo Pérez y, ¿partido que más disgusto le deja?

"Sí. Es el que más disgusto me deja. Pablo es un chico que lo da todo. Es ejemplar, un capitán de los que aporta mucho al equipo. Ha participado en la acción del gol, estamos contentos con él. También la presencia de Eric, que nos ha permitido aguantar el balón, pero sin generar ocasiones".

¿Por qué paso atrás respecto a semana anterior?

"Tendré que analizarlo. No lo considero paso atrás, pero sí que tenemos mimbres para hacer algo mejor. La responsabilidad es mía y tengo que darle herramientas a los jugadores para que lo hagan mejor. Para eso estoy aquí. Si no, sería muy sencillo para cualquiera. Es la responsabilidad del cuerpo técnico. Hemos de detectar dónde no hemos estado fluidos para que no vuelva a suceder".

Sobre el Alcorcón

"El Alcorcón, independientemente de su clasificación, está demostrando su profesionalidad. Tiene la salvación casi imposible. Son profesionales. Cuano un equipo se libera, lo hace bien. Es un equipo al que hay que darle mérito".

¿Qué supondría ganar el derbi?

"Para mí, cada victoria, es la hostia. Tres puntos son la hostia. Si son lo que representa para una ciudad, para un club, para nuestra afición. Para lo que mueve el Sporting. Ver a toda esta gente aquí. Ojalá, y estoy convencido, tenemos que generar ese ambiente. Hemos de enganchar a nuestra gente con nuestro partido y la victoria del fin de semana que viene".

¿Se imaginaba que iba a ser tan complicado?

"El fútbol es complicado. Nunca he pensado que nada fuera fácil. He tenido muchos años como profesional y llevo siete como entrenador. Nunca he encontrado nada fácil. No esperaba nada diferente aquí. Esperaba ser capaz de transimitr, de convencer a mis jugadores de mi idea de fútbol. La vida está llena de complicaciones, pero los que somos luchadores, no bajamos los brazos".

¿Cree que el Sporting puede estar salvado viendo el ritmo de los de abajo?

"Me niego a pensar en ese objetivo. Quiero llegar lo más lejos posible. Si puedo llegar el 10, el 10, si es el 12, el 12. No me conformo con mantener la categoría, quiero clasificar al equipo lo más arriba que podamos. Para luchar por ello, hemos de centrarnos en el siguiente partido. Para ganarlo, será más fácil ante un derbi de esta envergadura".

¿Qué se les dice a los jugadores ante un derbi así?

"Hay que decirles poco. Ellos lo van a percibir. No he tenido suerte de vivir un Sporting-Oviedo. Sí un Sevilla-Betis, que puede ser similar. Creo que la ciudad se va encargar, en el día a día, de vivir cómo se tiene que jugar un derbi. Nosotros lo vamos a trabajar, pero, sin pasarnos de rosca, que puede ser contraproducente".

Polémica con las entradas

"Es una situación complicada. No estuve la primera vuelta para ver las circunstancias en las que se produjo. A todos nos gustaría vivir un derbi con buena hermandad. No podemos permitirnos, en Asturias, el lujo de quedar mal reflejados con disturbios en las gradas. Creo que tenemos que dar ejemplo. Si no se puede recibir a los aficionados por cualquier circunstancia, tenemos que estar al margen. Tenemos que preparar el partido, ser capaces de vencer y tratar de dedicar a nuestra afición la victoria".

Desplazamientos burbuja

"Donde no podemos trabajar, no perdemos un ápice de tiempo. Es a lo que dedicamos nosotros el tiempo".