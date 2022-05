Martí: "Si la efectividad que tenemos es la de ahora, es muy difícil ganar"

¿Se ve con fuerzas para seguir?

"Soy una persona con una gran fuerza de voluntad. No bajo los brazos. Confío en el trabajo y en el esfuerzo. Los resultados van a llegar al no bajar los brazos. Es una situación delicada, pero es la realidad. Hay que afrontarla con valentía, sabiendo que nos estamos jugando el futuro de una entidad como el Sporting de Gijón".

¿Ve al Sporting capacitado para ganar un par de partidos? ¿Se ve con fuerzas?

"Sí y sí. Hoy, con un jugador menos, hemos estado mejor que con uno más. El acierto no nos ha hecho llevarnos nada. Eso me hace creer. Fuerza tengo siempre, creo en lo que hago y en estos futbolistas".

Primera parte sin intensidad

"Creo que tenemos que tener respeto por la profesión del futbolista. Decir que se han paseado no es correcto. No han estado acertados, pero en la primera parte hemos tenido alguna ocasión. Creo que el equipo está capacitado para todo. En situaciones límite, el partido se ha vuelto más loco y hemos generado más ocasiones. Hay partidos que se ganan desde el corazón".

¿Qué hace falta para ganar un partido? ¿Teme por un descenso?

"Tememos por todo. Para ganar, hay que hacer gol. Si la efecividad que tenemos es la de ahora, es muy difícil ganar".

Diez partidos y una victoria, ¿cómo valora la evolución?

"Creo que hemos sido un equipo irregular. En momentos puntuales hemos sido un equipo sólido. En momentos puntuales, como el día del Cartagena, hemos tenido más acierto. Hemos de ser un equipo más sólido. No tenemos que permitir goles en centros laterales. Tenemos que seguir trabajando".

Victoria del Amorebieta, se sitúa a cuatro, ¿siente la tensión?

"Siento la presión desde el momento en que me siento en un banquillo. Tenemos que vivir con ella. Tenemos que ser responsables de lo importante que es esta entidad. No solamente ahora, que estamos a cuatro puntos. Los resultados no son nada buenos".

¿Le gustaría entrenar al Ibiza? ¿Cómo lo ha visto?

"Ha hecho una gran temporada, es un gran club que está creciendo. Ahora me centro en el presente. Tengo tantas cosas que hacer, volver a ver el partido, analizarlo, para cuando volvamos a reunirnos con los jugadores. Tengo tantas cosas que hacer, que no me planteo la posibilidad de estar en otro club".