Martí: "Es un partido especial, pero es uno más; no es el partido de la temporada"

Pep Martí, técnico del Sporting, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del derbi asturiano que tendrá lugar el sábado 16 de abril en El Molinón. Su primer derbi como entrenador sportinguista.

¿Cómo llega el equipo al derbi?

"Con muchísima motivación. Vivir ese ambiente que hemos vivido hoy en el entrenamiento te da sensación de partido especial y con más ganas de conseguir los tres puntos".

¿Cómo estás viviendo la previa de tu primer derbi?

"De eso se trata, de que los aficionados nos transmitan qué significa el partido. Intentando no sobreexcitar a los jugadores. Para nosotros es un partido más. Especial, pero un partido más; no es el partido de la temporada. Tenemos muchas cosas más que hacer en la temporada. En el aspecto moral, conseguir una victoria para nosotros y para la afición es algo muy importante".

¿Crees que el Sporting tiene más cosas por las que competir aparte del derbi?

"Somos el Sporting. El Sporting no se basa solo en su enfrentamiento con el eterno rival. Nos motiva a todos, pero tenemos muchas más cosas que hacer en el resto de la temporada. Tenemos que tratar de sacar los máximos puntos posibles y quedar lo más arriba posible".

¿La afición te transmite que es el partido más importante que queda en la temporada?

"Por supuesto. Solo con la ilusión que te transmite el aficionado y lo que vamos a vivir en el estadio con El Molinón lleno es increíble. Es uno de los partidos más importantes de la temporada, o el más importante. Pero no es lo único que nos queda que hacer en la temporada. Tenemos más cosas que hacer después".

¿Te motiva cambiar la tendencia de los derbis a favor del Oviedo? ¿Dónde está la clave del partido?

"Si hubiéramos ganado lo mismo. Este partido es el que se juega y el que se tiene que ganar. Son partido para disfrutar desde la victoria. Creo que lo importante será dominar los nervios, la sobreexcitación. Ante un rival que no tiene prisa, que tiene muy buena efectividad. Manejar todo este tipo de situaciones va a ser muy importante en el encuentro".

¿Puedes cambiar de elección en los futbolistas de cara a un partido especial como este?

"Todos están preparados para el partido. Voy a intentar definir el once que considere que están mejor. No solo esos once, sino que hay más preparados".

¿Quién está llevando la voz cantante en el vestuario esta semana? ¿Cómo están los lesionados?

"La voz cantante, todos. Sobre todo, los que llevan tiempo aquí, que saben lo que hay. Incluso me lo traspasan a mí que llevo poco tiempo. Los lesionados es difícil que puedan llegar, pero veremos cómo se encuentran mañana en la última sesión".

¿Qué guion de partido esperas?

"Me espero al Oviedo que ha llevado esta línea toda la temporada. Si está en la clasificación donde está, es porque ha estado así siempre. Recogerse bien, con sus dos líneas de cuatro, ordenados y con pocos espacios. Luego aprovechan muy bien sus opciones, son eficaces".

¿Cree que Asturias no está sabiendo vender su derbi?

"Yo lo he vivido y percibido siempre como un gran derbi. Es un partido que en el fútbol español está catalogado como uno de los derbis más importantes. Tanto de fuera como dentro, percibo que es un derbi muy importante en el fútbol español".

¿Eres consciente de lo que supondría una victoria en el derbi para catalogar la temporada al final?

"Sí, pero con un matiz. Si ganamos este partido y los otros seis no los ganamos... Es importante de cara a todo el mundo. A mí individualmente, a los aficionados y al club. Si elijo un partido para ganar de los siete, elijo este. Pero quiero ganarlos todos. Somos el Sporting y no podemos conformarnos con ganar un partido únicamente".

¿Qué le parece que Ziganda diga que hay que tender puentes entre los clubes?

"Que tiene toda la razón. Lo importante es que todos disfrutáramos de un ambiente sano. De un ambiente donde se vive mucho en una comunidad autónoma que ha sacado muchísimos futbolistas. No solo las directivas, también los entrenadores y los jugadores dentro del terreno de juego. Sería lo ideal, lo que deseamos todos. Ojalá que de cara a la temporada que viene pueda haber un entendimiento; todos debemos de poner de nuestra parte".

¿Qué es lo que más destaca del Oviedo?

"Es un bloque y eso habla muy bien de Ziganda. Después de varios años, con continuidad y conociendo al grupo, es más fácil inculcar sus ideas. Ser compactos y efectivos habla bien del grupo".

¿Tiene la sensación de que, a nivel personal, ganar el derbi le puede ayudar a echar raíces en Gijón?

"Seguro. No tengo ninguna duda. Pero si ganamos, pero después no conseguimos seguir consiguiendo victorias, no me va a servir".

¿Qué mensaje tiene para la afición?

"Darles las gracias. Volver a dar las gracias por el recibimiento de hoy por la adquisición de entradas y por el espectáculo que vamos a vivir. Todos los que componemos el Sporting nos vamos a dejar el alma en ganar este partido".