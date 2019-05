Mariño quiere seguir en el Sporting

Diego Mariño aporta palabras de optimismo para una afición que aún digiere la decepción del pasado sábado. El jugador del Sporting asegura que quiere seguir defendiendo la portería de El Molinón aunque no haya ascenso de categoría. "¿Dónde estaré la próxima pretemporada? Seguramente aquí. Ojalá la haga aquí. Si no me quieren echar... Pude ir a Primera, pero en el Sporting soy muy feliz".

El guardameta rojiblanco asegura que sería importante mantener una base de la actual plantilla de cara al próximo curso. Mariño, que ha recibido el Trofeo Mahou al mejor del equipo en abril, ha dado "las gracias a todos por tantos mensajes recibidos". "Que la afición sepa que estoy muy agradecido", afirmó. Sobre su estado de salud, el portero también es optimista: "Creo que haré la pretemporada con normalidad".