Las lágrimas de Mariño tras el partido en Mallorca

El portero del Sporting, Diego Mariño, no ha podido contener las lágrimas tras lesionarse en la derrota del equipo rojiblanco (2-1), este domingo, contra el Mallorca. El guardameta gallego reconoce que "todo ha salido mal hoy, el equipo ha perdido y yo, seguramente, tenga la clavícula rota".

A su llegada a Gijón, el equipo médico del Sporting valorará el alcance de la lesión de Mariño, que no tiene "ni idea" de cuanto tiempo va a estar sin poder disputar minutos de competición.

"Estoy bastante mal de ánimo, estoy dolido por la derrota del equipo y porque me he lesionado en el momento menos oportuno", ha explicado el portero que reconoce que "la derrota de hoy nos deja en mal lugar, con pocos partidos y bastante distancia" con el play-off de ascenso.

Por eso, Mariño está "tocado". Asegura que "el Sporting nunca se rinde, no nos vamos a rendir y vamos a pelearlo hasta el final, hasta que las matemáticas digan que no es posible". Será (salvo cambio radical en los pronósticos) sin él bajo los palos: "Nos estábamos jugando mucho y no poder estar para ayudar al equipo en un momento tan importante es difícil", ha dicho intentando contener las lágrimas.