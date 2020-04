Mariño: "Todo el mundo tiene en la cabeza que estaremos jugando en verano"

Es uno de los hombres con más peso en el vestuario del Sporting y una voz autorizada. El portero Diego Mariño valora, en una rueda de prensa virtual, la reducción salarial a la que se acogió la plantilla rojiblanca. “Es algo bueno tanto para el club como para los trabajadores. Era nuestro momento de dar un paso adelante, arrimar el hombro y ayudar en los momentos difíciles. Así lo decidimos todas las partes. No hubo ninguna oposición. Fue todo fácil y rápido. Es lo que tocaba hacer”, reconoce el portero gallego. Y es que, en el foco de la negociación estaba tender una mano a los empleados del equipo rojiblanco. “Desde el primer momento en que empezamos a hablar con el club, recalcamos que lo más importante eran los trabajadores, que el club no tuviese que aplicar un ERTE para que sus salarios no se viesen reducidos”, explica Diego Mariño.

El portero también ha dado su opinión acerca de la vuelta a la competición. “No podemos pensar en fechas porque esto cambia de una semana para otra”, reconoce. Pero tiene claro lo que a él le gustaría. “Creo que la temporada se debería acabar. Pienso que puede haber tiempo. Todo el mundo tiene en la cabeza que en verano estemos jugando y acabando LaLiga. Creemos que sería injusto que se dejase así la temporada. Es cierto que si el confinamiento se demora mucho más, sí que habría que pensarse que no se pudiese acabar. Estamos a principios de abril y es pronto para saber qué pasará”, expone. Unos partidos que, eso sí, cree que serán a puerta cerrada. También valora positivamente el hecho de llevar a cabo una pretemporada y una concentración en la ciudad deportiva. “Estar en Mareo concentrados es algo lógico. En una pretemporada normal pasamos muchas horas en allí, aunque sí podemos volver a casa. Lo necesitamos. Ahora, más si cabe, sí tendremos que estar allí por la situación en la que estamos. Estar juntos sería bueno, no estar exponiéndonos a contactos. Al volver, habrá unos protocolos bien marcados que habrá que respetar por la salud de todos. Serán unas normas muy estrictas. Habrá que aceptarlas”, asegura el portero rojiblanco.

Por otro lado, el guardameta del Sporting cree que “los porteros sí que podemos vernos más afectados por este parón; lo que podamos hacer en casa no podrá ser ni parecido a lo que hagamos en un entrenamiento normal. En nuestro caso el trabajo que estamos haciendo ahora es diferente al que haremos cuando lleguemos al campo” y admite que lo que más le preocupa perder es “la chispa, la explosividad que necesitamos. Se gana entrenando, en el día a día. Será en lo que más tengamos que incidir en la vuelta”.