Mariño ante el arranque de la competición: "Estamos ansiosos de que empiece la Liga"

Una de las grandes dudas de la primera alineación del Sporting está en la portería. Diego Mariño se disputa el puesto con Cuéllar, en una pelea que ya se vio la pasada campaña. El portero gallego afronta su séptima temporada en el Sporting, y última, ya que acaba contrato en 2023 y afronta con ilusión el arranque liguero del próximo sábado.

Apenas quedan cuatro días para que arranque la nueva temporada, en Anduva el próximo sábado. Ha habido muchos cambios, que han generado una corriente de optimismo en torno al equipo, asegura Mariño: “La afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. El cambio ha ilusionado a todo el mundo. La llegada de tantos y buenos fichajes también ilusiona. Desde dentro tenemos muchas ganas de que empiece. Ha venido mucha gente nueva y eso es un hándicap, gente de fuera que tiene que adaptarse... Pero creo que no podemos ocultar las ganas que tenemos y la ilusión. Estamos ansiosos de que empiece la Liga y ver que nos depara. Por ganas y trabajo no va a ser”.

En cuanto a objetivos, el portero gallego no ha querido fijar metas a largo plazo: “No podemos pensar en ningún tipo de aspiración. Ha venido mucha gente nueva, gente que viene de fuera, que no conoce la Liga y tiene que adaptarse... Es muy pronto para hablar de objetivos, hay que mirar a corto plazo. Unir al grupo, cohesionarnos y tener claro qué queremos hacer. Una vez todo el mundo esté adaptado, los primeros partidos servirán para ver como va funcionando. Tenemos que eser cortoplacistas y pensar en el partido del Mirandés”.

El Pitu dirige la nave, con unas connotaciones evidentemente diferentes a las de la pasada campaña_ “Los cuatro partidos últimos no sirven de nada, se encontró con lo que había y lo que urgía era salvar la situación. Ahora es totalmente diferente. Todo el mundo conoce lo que quiere el Pitu y la manera de jugar y en eso es en lo que estamos trabajando. Que todo el mundo tenga claro lo que quiere de cada jugador. Se han visto esas cosas en los partidos de pretemporada. Ha habido buenos momentos, también cosas que corregir, pero estamos en el buen camino. Que seamos un equipo rocoso, intenso en la presión y que seamos rápidos y verticales a la hora de tener el balón”.

La batalla por la portería va a ser dura nuevamente, en la lucha con Cuéllar por el puesto: “Competencia como con cualquier otro compañero y otro puesto. Los dos queremos jugar y los dos luchamos por convencer al entrenador y ponerle las cosas difíciles para elija a alguno. Trabajamos para el equipo. La decisión es del míster y lo que decida hay que aceptarlo. Ya sea desde dentro o desde fuera, seguir trabajando para conseguir ese puesto y no perderlo. Y para estar a la disposición del entrenador y hacerlo de la mejor manera posible”.

Espera el portero tener la lección aprendida de la pasada campaña: “Fue una temporada horrible. A partir de noviembre fue desastrosa, para olvidar, pero también para aprender lo que no debe volver a pasar. Esa sensación de que pasaban las semanas y no pasaba nada... Ojalá no nos tengamos que ver en una situación ni parecida. Dar mucho más si llegamos a esa situación, que espero que no lleguemos. Todos tuvimos el susto en el cuerpo y pasamos momentos malos y nadie quiere pasar por ello. Esrtamos todos concienciados en que no vuelva a ocurrir. Queremos que la gente disfrute y esté orgullosa de nosotros”.

Con la renovación de Djuka en camino de poder materializarse, es un jugador a tener en cuenta, reconoce el propio Mariño: “Es un jugador importantísimo y nuestro delantero de referencia. Tanto nosotros como a cualquier equipo le gustaría tener a Djuka. Si fructifica la renovación, es un jugador muy importante, un referente. Todo equipo quiere tener grandes jugadores. Con buenos jugadores es mucho más fácil conseguir objetivos y victorias. Es diferencial en la categoría. Es un lujo tenerlo con nosotros”.



Está ante su último año de contrato, con un futuro en el que no quiere centrarse de momento: “No miro al futuro, pienso en el corto plazo. En el partido del Mirandés. Ojalá podamos tener una temporada de disfrutar y eso es en lo que pienso. Cuando las cosas salen bien, es bueno para todo el mundo. Entonces queremos que la temporada sea bueno. Me importa que el Sporting tenga un gran año y que pueda ayudar al equipo a conseguir cosas".

La posición de portero tiene sus peculiaridades, con una competencia que hace que el que no sea el elegido pueda pasar tiempo sin jugar: “Siempre te sientes más realizado ayudando desde dentro, pero también se puede disfrutar desde fuera. Los porteros lo tenemos más interiorizado. Somos más conscientes de la situación y llevamos el día a día de otra manera. Se disfruta más jugando, pero estando detrás también se puede disfrutar. Cuando el equipo gana todo el mundo disfruta”.