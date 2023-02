Marianín en #DCA: "La mitad de los jugadores de hoy no jugarían en mi época"

Coincidiendo con la exposición dedicada al trofeo Pichichi de Mariano Arias Chamorro 'Marianín' en Primera División en el año 1973, el 'Jabalí del Bierzo' ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias. El mítico delantero del Real Oviedo habla del recuerdo que ha dejado en Oviedo, la comparación del fútbol de los 70' con el de ahora o su opinión sobre el actual Real Oviedo de Álvaro Cervera.

¿Qué te ha parecido la exposición?

"Fenomenal. No pensé que iba a salir tan bien, pero teniendo a Miguel Sanz y a Ángel Mangas es normal que haya salido como salió: impresionante. Si no lo veo no lo creo".

Anotaste 19 goles en 1973 y levantaste el Pichichi. ¿Por qué ahora los máximos goleadores marcan casi 30 goles si decían que aquellas defensas eran peores que las actuales?

"El fútbol de antes es completamente distinto al de ahora. El de antes era más lucha, fuerza, los campos eran distintos. Ahora puedes jugar donde sea porque los estadios son alfombras. Los mitad de jugadores de ahora, en aquellos campos, no sabrían jugar. Ahora es todo toque y preparación física, antes era todo lo contrario. Antes había defensas tan fuertes como ahora, pero antes te marcaban más encima. Ahora te dejan libre hasta que llegas al área sin tocarte ni entrarte".

Es curioso porque la percepción actual es que antes las defensas eran más débiles que ahora, con más delanteros que defensas.

"Eso era en la época de Di Stéfano. En mi época se jugaba con cuatro o cinco defensas. A mí me marcaban dos o tres siempre".

Y ni aún así te paraban.

"Bueno, tenía buenos compañeros que sabían meterme balones. Lo mío era empujarlas para dentro. Mira, un portero toca hoy más el balón de lo que yo tocaba el balón en mi época. Solo veo al Oviedo y al Barcelona y a veces me ponen malo. Todo es jugar para atrás, al portero. Hay que jugar al ataque. El 80% de los equipos no juegan al ataque. Tienen la posibilidad de tirar y no tiran, quieren entrar con el balón hasta dentro y así no se puede. ¡Hay que tirar!"

¿Ha cambiado el fútbol a peor?

"Es distinto. Ahora es más bonito, más vistoso. Es mejor en algunos aspectos, pero en otros no. No se tira a puerta tanto como se tiraba antes".

Cuando hablas con jugadores de los 70 o de los 80, la opinión suele ser generalizada: el fútbol ha evolucionado a peor.

"En ataque sí, se ha perdido. En el juego no porque los campos son alfombras y se pueden hacer virguerías. La mayoría de jugadores de hoy en los campos del Oviedo, la Cultural o el Bembibre, con barro y con agua, no jugarían en mi época".

¿De dónde viene el 'Jabalí del Bierzo'?

"Me lo puso Herrero, un periodista de León, porque era muy valiente. El jabalí se mete por donde sea y yo también, yo era así jugando. Me metía por cualquier sitio: la cabeza, los pies, lo que fuera".

Si eres central y te dicen que van a jugar contra el 'Jabalí del Bierzo'... te asustas.

"(Risas) Algunos sí, pero otros no conocen ni al jabalí".

¿No tienes la sensación de que, a pesar de que haya pasado tanto tiempo, la gente aún te quiere mucho en Oviedo?

"Increíble. Ya no voy tanto porque estoy recién operado de cinco hernias discales y estoy esperando para que me pongan una prótesis en la rodilla. Antes tenía el bar y mi piso en Oviedo, iba con frecuencia. Sé que me quieren, pero cada vez que voy lo noto muchísimo. Si no lo veo no lo creo".

Decías antes que ves al Oviedo actual. ¿Qué te parece?

"Me mojo siempre, en el fútbol y en la vida. No tengo pelos en la lengua. En un principio pensé que tenían peor equipo que la pasada temporada, pero ahora veo que tienen mejor equipo que la pasada temporada. Tengo confianza en que el equpo se acerque mucho a los playoff, incluso pueden meterse".

El Oviedo mete muy pocos goles. Igual te tienes que pasar alguna mañana por El Requexón...

"Yo voy encantado y si hay que jugar juego, aunque ya no puedo con los calzones (risas)".