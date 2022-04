María López, sportinguista en el derbi: "Es un partido diferente a los demás"

María López es de Gijón y del Sporting. La deportista olímpica, una de las jugadoras más importantes de la última década en el hockey hierba femenino español, nos ha hablado en Deportes COPE Asturias sobre sus recuerdos del derbi asturiano y cómo lo vive ahora, en su residencia de Madrid.

"Recuerdo de vivir los derbis con mucha intensidad. Son partidos que siempre ves aunque no te guste el fútbol", dice María. "Son partidos diferentes a los que se juegan durante el año".

Cuando vivía en Gijón no se perdía ni un derbi. Acompañada de una familia "muy futbolera", según ella misma reconoce. Ahora, en Madrid, no siempre puede estar pendiente de los derbis. "Me cuesta más. Intentamos ir a un bar de sportinguistas que se llama Bar Nalón. Se junta mucha gente de aquí y se monta un ambiente muy bueno. Es divertido vivir los partidos ahí".

Dentro de su familia futbolera, resalta a su tía. "Está a tope con el Sporting, me va comentando resultados y tal. Si estuvieran en Primera sería más fácil seguirlos porque los pondrían más en la tele", bromea.

Sobre el papel que desempeña el derbi en el deporte asturiano, María reflexiona: "quitando los típicos problemas que se generan por los extremos, es un ambiente sano. Fomenta el deporte. Quieres que gane tu equipo por sentido de pertenencia. Hace que a los niños les guste el deporte, y eso siempre es positivo", afirma.

María, que lleva muchos años viviendo fuera de Asturias, cree que la rivalidad es menos rivalidad fuera del Principado. "Cuando vives fuera, da igual que seas de Oviedo que de Gijón. Si eres asturiano eres de los nuestros".

Su pronóstico, optimista y favorable a 'su' Sporting: "2-0".