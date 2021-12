María Joglar, nueva presidenta de la APARO, en #DCA

No han pasado ni 24 horas desde que María Joglar fuese nombrada como presidenta de la Asociación de Peñas del Real Oviedo (APARO). "Me pilla de nuevas pero poco a poco iremos cogiendo ritmo", dice María que llega con fuerza y así nos lo hace ver en Deportes COPE Asturias.

Conciliación personal con presidir la APARO

"Soy informática pero creo que podré compatibilizarlo bien. Llevaba ya unos años en la APARO llevando la tesorería y los desplazamientos. A nivel personal no creo que note el cambio.

De dónde le viene el oviedismo

"Soy de la Peña Azul Riosa. El oviedismo me llegó de pequeña, en el colegio con los amigos. Cuando era pequeña el Oviedo jugaba en Primera. Convencíamos a mi madrina para que nos acercase al Tartiere y ver tres o cuatro partidos al año, los más llamativos. Luego el club pasó por épocas más difíciles pero fue cuando me enganché porque coincidió por edad con mayor libertad de movimientos. Viajas por tu cuenta, vas al campo sin problema... Realmente me enganché en épocas difíciles y desde ahí fue un no parar".

Cómo surge esta posibilidad para ella

"Ya estaba en la APARO. Arranqué con Javi Pérez, que fue una de las personas que me metieron en esto. Intentamos que Javi siguiera pero él ya tenía tomada la decisión. La decisión de que me pusiera al frente fue conjunta porque todos podríamos haber cogido el testigo. A partir de ahora todos somos un equipo que vamos a rabajar con toda la ilusión y mejorar todo lo posible".

Objetivos como presidenta

"La línea de trabajo va a ser como la de hasta ahora. Para nosotros es prioriitario tener alguna línea de financiación para recuperar las Líneas Azules. Sin los chiringuitos necesitamos financiación. Se está notando en la asistencia al campo. Movíamos una media de 1.500 personas y el APARO subvencionaba un 60% de esas Líneas que es un dineral".

Alternativas al chiringuito de San Mateo

"Estamos dándole alguna vuelta. Tenemos que hablar con el club y con el Ayuntamiento. Es bueno para el club y para la ciudad, y obviamente para los aficionados que esto pueda volver a salir adelante"

Mensajes del club

"Me han dado la bienvenida. Tengo mensajes por parte del club mostrando su predisposición y dándome la bienvenida. Como ya he trabjado con ellos, ya nos conocemos. Vamos a hacer una reunión para presentar a los nuevos miembros y empezar a trabajar".

Primera mujer presidenta de la APARO

"Hay que darle normalidad a este tema. Noto que desde fuera es más noticia que para nosotros mismos que aumente la presencia femenina en la APARO. Se nota ya en las peñas que hay mujeres presidentas".