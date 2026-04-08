Marcos López pone en duda la gestión del Centenario y el futuro de Almada en el Real Oviedo: "Sería un error empezar la próxima temporada con un entrenador desgastado"

El comentarista de Tiempo de Juego, Marcos López, ha analizado la actualidad del Real Oviedo en los micrófonos de Deportes COPE Asturias, donde ha confesado que ve "muy pocas opciones" de permanencia, aunque se aferra a que "el fútbol tiene algo que que es la dinámica de lo imprevisible", y ha señalado la próxima jornada ante el Celta de Vigo como "importantísima" para el devenir del equipo.

Un Centenario agridulce

Marcos López se ha mostrado especialmente crítico con la gestión del Centenario del club. Para él, todo "cogió una dinámica extraña" desde que se tomó la decisión de "quitar el Volveremos", un cántico que considera un "himno de guerra" que une al oviedismo. El comentarista ha expresado su decepción afirmando que le "hubiese gustado de otra manera".

Desde que quitaron el Volveremos... todo ha cogido una dinámica extraña" Marcos López Comentarista de Tiempo de Juego

En su opinión, "el sentimiento oviedista, la gente de Oviedo, de Asturias, aquel cualquiera que sea que que sea aficionado del Oviedo tendría que haber vivido un centenario de grandeza y alejado de lo deportivo. El Centenario tendría que haber sido lo mismo estando en Tercera que en Primera, aunque en Primera tienes más medios para desarrollarlo bien".

Para el ex de la AS Roma o la Real Sociedad, el Centenario se queda 'corto' en cuanto a las expectativas y a la historia del club. "Todo el mundo tenía que haberse sentido importante. Yo siempre me quedo con la gente de Oviedo. Antes de llegar Carso, esa semana en Oviedo todo el mundo tenía pegatinas en los comercios, en Oviedo y Asturias. Gente del Sporting, de otros equipos. El Centenario era momento para actualizar todo eso".

Un equipo que no se rinde

A pesar de la delicada situación clasificatoria, ha destacado que el Oviedo no es "un colista que se deje llevar", sino que "se está agarrando como puede". Para el analista, "esa es la grandeza de del Oviedo" y ha puesto en valor el apoyo de la afición, con "25.000 en el campo" ante el Sevilla, una prueba de que la gente "está identificada" con un equipo que "lo da todo".

El futuro de Almada, en el aire

Sobre la figura del entrenador, Guillermo Almada, el analista ha admitido que no es el fútbol que más le gusta, ya que prefiere "equipos con con más ritmo, más agresivos", y espera "una evolución" hacia un equipo "más de campo contrario". Aunque en su día defendió su fichaje por la "estabilidad" que aportaba, ahora se muestra escéptico sobre su futuro.

Sería un error la temporada siguiente empezar con un entrenador que estuviese desgastado" Marcos López Comentarista de Tiempo de Juego

Marcos López ha cuestionado las declaraciones del presidente sobre la continuidad del técnico "pase lo que pase". Cree que son "palabras de confianza", pero que el "desgaste para el entrenador va a ser brutal" si los resultados no acompañan. Por ello, considera que "sería un error la temporada siguiente empezar con un entrenador que emocionalmente estuviese desgastado", y cree que la decisión final se debe "evaluarlo en junio".