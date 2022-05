Marcos López: "Es un momento para vivirlo y para ser agradecidos con el Oviedo"

En un punto clave de la temporada del Real Oviedo, tras el empate contra el Real Zaragoza y a las puertas del choque en el Gran Canaria ante Las Palmas que podría decantar la pelea por el playoff de ascenso, Marcos López nos atiende en Deportes COPE Asturias para analizar la actualidad oviedista.

¿Estuviste en el Tartiere ante el Zaragoza?

"Claro, siempre que puedo y estoy en Asturias intento ir. Si estoy retransmitiendo en COPE no puedo estar en el Tartiere, pero siempre que puedo me acerco y disfruto del equipo".

Sueles tener la 'mala suerte' de comentar cuando juega el Oviedo...

"Sí, casualmente. Las casualidades existen (risas). Ayer fue un día bonito. En Asturias estamos viviendo unos días fantásticos y fue una noche de fútbol maravillosa".

¿Con qué sensación saliste ayer del Tartiere?

"Que estamos vivos y dependemos de nosotros. Queda todo por jugar, no pasa nada por empatar. Ese contraataque de Vada en el 97' se le hizo eterno a Ziganda y a todo el mundo en el Tartiere. Todos respiramos. Si ese gol entra, nuestras posibilidades se hubieran visto muy mermadas".

Hubiera sido más negativo para el Oviedo perder el partido que positivo ganarlo.

"Estaba viendo el partido con mi hijo y le dije, en el minuto 70, que prefería el empate a cualquier ocasión clara de Oviedo o Zaragoza. El empate nos cambia la puntuación con el Girona. Un punto te permite empatar en Las Palmas y, aunque gane la Ponferradina, entrar. Si ganas, fantástico, pero estábamos asumiendo muchos riesgos atrás. El empate no va mal. Si no puedes ganar, no perder. La ocasión que tiene el Zaragoza marca vencedores y vencidos en la lucha por el playoff. Ahora mismo, el Oviedo depende de él como Las Palmas o Girona. Nos toca sufrir, quedan dos jornadas".

Esa es una lectura. La otra, la del vaso medio vacío, es que el partido del Oviedo fue muy raro...

"Sí, porque se sale de la pauta de lo que es el Oviedo. En dos o tres minutos, cuatro toques de cabeza del Zaragoza en el área del Oviedo, dos goles en contra. Son situaciones que no se suelen dar. Cuatro toques seguidos, sin oposición en tu área, indica que en ese momento, el equipo perdió atención y hubo errores que pagamos muy caros. Parecía un marcador encarrilado y que el Oviedo construiría su victoria con el 1-0".

Se especula con muchas cosas a estas alturas de temporada, hay mucho en juego. ¿Te sorprendió el rendimiento del Zaragoza?

"No, de ninguna manera. Hubiese preferido que hubiesen ganado 3-0 al Alcorcón. La camiseta pesa. Donde juegas, sabes que hay un escudo y una afición detrás. El jugador del Zaragoza está obligado a ganas siempre. Con mejores o peores jugadores, en una temporada mejor o peor. La derrota con el Alcorcón les hirió el orgullo y les ha hecho reaccionar. Vi al Zaragoza con ganas de vendetta, de revancha. A pesar de que el Zaragoza se echa atrás, saca rápido de banda, no pierde tiempo... No firmaron el empate en ningún momento. Quisieron seguir jugando, parecía incluso que les iba la victoria en ello. Sensación de un equipo que quería presentarse ante su afición en el siguiente partido enviando el mensaje de que quieren defender al club lo mejor posible. Otro equipo hubiera tirado el portero al suelo, se les suben los gemelos, no haces tres cambios de una tacada... Creo que el Zaragoza tuvo en la cabeza intentar ganar".

Otra posible lectura: ¿le pudo la presión del playoff al Oviedo?

"Es lo que tiene jugar por objetivos ambiciosos. El Oviedo tuvo ocasiones de sobra para revertir el resultado. Hay muchos equipos que no se juegan nada, pero de los del playoff solo ganó Las Palmas esta jornada. No es fácil. Hay dos momentos críticos: el Zaragoza pasa a perder a ganar en dos minutos y, después, cuando crees que lo tienes, te marcan en otro balón parado. El Oviedo luchó y compitió. Ziganda hizo todo lo posible: metió cambios y se volcó en ataque".

Vaya 'final' en el Gran Canaria.

"Es un partido bonito, de los buenos. No hay nada mejor que el rival se juegue lo mismo que tú. Es una presión compartida y que puede tener incidencia en el playoff. Los dos equipos se pueden volver a encontrar en el playoff. Es el primer partido del playoff para Las Palmas y Oviedo".

Cualquier aficionado del Oviedo hubiese firmado esta situación en agosto: depender de sí mismo.

"Lo que es increíble es que, con la racha que lleva el Oviedo, siete victorias y tres empate de los últimos diez, nos esté costando tanto meternos en playoff. Es el primer partido del playoff para Las Palmas y para Oviedo. Y puede que, para uno de los dos, sea el último. Hay que jugarlo. El histórico nos dice que, cuando se piensa que el Oviedo puede perder, da la cara".

¿Cómo se plantea un partido tan importante cuando te vale un X2?

"El resultado nunca se valora en una planificación de partido. La diferencia entre victoria y derrota son acciones de área, muy puntuales. Me imagino que el Oviedo le ceda el balón a Las Palmas porque es un equipo muy bien costruído defensivamente. Increíble el trabajo defensivo de Borja Sánchez ayer. Y en ataque, cuando se juntan Brugman y Borja, pasan cosas. Se trata de competir y, a partir de ahí, encontrar el resultado. Te juegues un playoff o una final de Champions, se trata de encontrar la competitividad y, a partir de ahí, encontrar el rendimiento y al final el resultado".

Se nos va a hacer larga la espera hasta el sábado. ¿Cómo vas a ver el partido?

"No lo sé... (risas.) Existe el Marcos profesional, director deportivo o comentarista. Y luego está el aficionado del Oviedo que se pone nervioso como cualquiera. Lo veré con amigos, espero disfrutar y no sufrir, cantando cuando me ponga nervioso... El fútbol y la pasión nos llevará a sufrir, pero también Las Palmas. El salto a Primera es decisivo en la vida de los clubes. Hay que valorar que el Oviedo está ahí gracias a los jugadores, al cuerpo técnico y al club. Es un momento para vivirlo y para ser agradecidos con el club. Si va mal hay que apoyar y, si va bien, que sigan caminando".