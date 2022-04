Marcos López: "Estoy ilusionado; veo al Oviedo muy fuerte y unido"

A dos días del derbi asturiano, Marcos López da su visión en Deportes COPE Asturias sobre el partido de máxima rivalidad en el Principado. Desde su prisma oviedista, el comentarista de 'Tiempo de Juego' nos habla de la ilusión con el ascenso, de Ziganda o de la rivalidad mal entendida entre los dos clubes más representativos de Asturias.

¿Cómo estás viviendo la previa del derbi?

"Con las emociones de la Champions y Europa League por motivos laborales... pero ilusionado, con ganas, con alegría. El Oviedo está en un gran momento y llega al derbi muy preparado. Eso siempre es un síntoma de fortaleza".

¿Crees en las tendencias en los derbis?

"Es un partido pasional. Se aísla mucho de los objetivos de la temporada de cada club. Da lo mismo donde se juegue, es un partido con una significación diferente al objetivo de la temporada. No suele tener nada que ver con la liga. Dicho esto, al Oviedo se le dan mejor los derbis que al Sporting, es un hecho estadístico. A este derbi en particular el Oviedo llega con el deseo y la ambición de competir desde el objetivo de la temporada, que es entrar en playoff".

El Oviedo tiene una presión clasificatoria que el Sporting no tiene.

"El Oviedo tiene poca presión. Tiene que empatar o ganar para meterse en el playoff. El objetivo del Sporting tiene que ser librarse del descenso, no tener sobresaltos. A nivel psicológico la temporada del Sporting está siendo dura porque está siendo inversa al Oviedo. Empezó arriba, su gente pensando en el ascenso. El Oviedo empezó en zona media-baja, eliminado de la Copa del Rey... pero ha ido de menos a más. El Sproting de más a menos y con dudas, aunque la etapa de Pep Martí sea una nueva ilusión. No creo que el Oviedo vaya con excesiva presión o que el Sporting esté relajado. Ninguno de los dos ha conseguido el objetivo".

¿Aún ves al Sporting con posibilidades de descender?

"Los cuatro de abajo están a falta de dos jornadas. A poco que el Sporting sume, está fuera del descenso. Igual que el Málaga. El descenso estará pronto decantado en las dos próximas jornadas si los de abajo no suman, que no suele ser habitual en Segunda. Pero creo que la realidad del Sporting es más dura. El Oviedo se vio en esa situación muchas temporadas. Afrontar un derbi desde una posición complicada en la clasificación, de tener distensiones en la masa social... es más duro que como llega el Oviedo. El Oviedo llega con la bandera por delante, el grito de guerra de 'todos juntos' y la ilusión. Esto ya lo vivió el Sporting otros años y el Oviedo se llevó el derbi. No quiere decir que la racha actual no le permita al Sporting ganar el partido, pero creo que es más bonito vivirlo desde un punto de vista como el del Oviedo en estos momentos. Otros años ha sido al revés".

¿Percibes más unión que nunca en el oviedismo por la situación actual del equipo?

"Veo un equipo muy fuerte a nivel de mentalidad. Veo unidad dentro del grupo y veo un entrenador que tiene su estilo y no se mueve. A partir de ahí, todos se tienen que subir al carro sí o sí. Esa unidad está generada desde el terreno de juego. Los argentinos hablan de la 'Scaloneta', los barcelonistas en la 'Xavineta' y el Oviedo está en la 'Cuconeta' (risas)".

¿Eres de Ziganda?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Creo que Ziganda llegó en un momento muy comprometido y muy difícil. Marcado por la pandemia, jugando sin público con la fortaleza que tiene el Tartiere. No es fácil ganar en el Tartiere y eso lo pierdes en la pandemia. A pesar de eso, consiguió el objetivo. Está claro que el Oviedo no juega un fútbol ofensivo, sistema 3-4-3, triangulaciones, ritmo vertiginoso, juego en campo contrario... pero Ziganda tiene mucho mérito en su trayectoria en el Oviedo por su consistencia, por el orden que le dio al equipo y porque, en esa temporada en la que estábamos tan asustados, tratando de evitar el descenso,veíamos muy lejanos aquellos 50 puntos y nos salvamos por delante del Deportivo de la Coruña. Eso no hay que olvidarlo. Y siempre hay que ser agradecido, creo".

¿Ves posible el ascenso? ¿Lo ves real?

"En Tiempo de Juego decimos constantemente que es imposible. Hay que aplicar el contragafe. Decir que 'no hay manera posible de que el Oviedo consiga el objetivo' es la única manera de conseguir el objetivo. El que me coja esta frase hará muchas bromas conmigo, pero en Tiempo de Juego sabemos lo que es el contragafe... y hay que utilizarlo (risas)".

Es para ilusionarse.

"Yo estoy ilusionado. Y mi gente cercana también lo está. Hay ganas, sabiendo que lo que queda es más difícil que lo que ya ha pasado. Estoy convencido de que algún año nos va a tocar. Espero que sea este. Yo estoy ilusionado".

¿Qué te parece todo lo que está rodeando al derbi?

"Me encanta el derbi vasco. Trabajé muchos años en la Real Sociedad. Me encanta el derbi vasco. Ahora vende más ser 'anti algo'. Yo no soy 'anti' nada, yo soy del Oviedo. Tengo muchos amigos del Sporting y estoy convencido de que esos oviedistas que son 'antis' tienen amigos en el Sporting. Somos una región pequeña y hay muchos nexos en común. No creo que no podamos ir a un partido de fútbol en 2022 habiendo vivido la pandemia y un confinamiento, por ejemplo. Tenemos que ir de la mano al derbi. Cuando vas a campo contrario, deberíamos de ir a campo contrario sin que nada pasase. Cuando vas al campo del otro tienes que tener una educación, no provocar y normalizar. Me gustaría que los dos clubes hiciesen lo posible por normalizar las situaciones, pero para eso hay que huir del populismo. Sería un oviedista increíble y quedaría mejor si dijese que al Sporting le vaya muy mal, pero ni es lo que siento, ni es donde nos debemos mover ni es como creo que debemos de educar a nuestros hijos. ¿La rivalidad? Bendita sea. Dios quiera que gane el Oviedo y pueda mandarles bromas a mis amigos del Sporting, pero la vida es más importante que el fútbol. No puedes andar odiando a nadie".