Marco Sangalli: "Mi temporada pasada no fue buena; hay que aprender de los malos momentos"

Marco Sangalli abordó la actualidad del Real Oviedo en sala de prensa después del empate frente al Levante UD y antes de visitar al Burgos CF en El Plantio.

¿Cómo está el vestuario después del partido ante el Levante?

"Conscientes de que hicimos un buen partido. Fuimos sólidos. La afición se vio identificada con nosotros, pero también nos vamos dolidos porque era uno de los rivales más importantes de la liga y hubiera sido importante lograr los tres puntos".

¿En qué fuisteis mejores que el Levante?

"El equipo supo adaptarse a dos delanteros arriba después de jugar con mediapunta. Conseguimos coger segundas jugadas, fuimos más intensos que ellos y en defensa concedimos muy poco".

Ha habido bastantes fichajes. ¿Cómo está siendo la adaptación?

"Creo que el grueso de la temporada pasada está ahí. Nos hemos adaptado rápido al nuevo míster, aunque tuvimos el inconveniente de tener varias bajas por lesión. Tenemos que seguir en la línea que estamos porque es buena".

La pasada temporada no vimos al mejor Marco Sangalli, pero parece que vas recuperando el nivel.

"Es un hecho. Tuve dos temporadas muy buenas y el año pasado estuve a un nivel inferior. Tampoco pueden ser todos buenos momentos y de los malos hay que aprender. Estaba mentalizado de hacer una buena pretemporada. Me estoy sintiendo bien y espero hacer una buena temporada".

Próximo rival: Burgos CF

"Es un rival muy fuerte en casa. Se están haciendo más solidos fuera de casa. Es un campo que aprieta mucho. El fin de semana tendremos mucha gente del Oviedo allí. Ir a El Plantío es un buen plan para los aficionados del Oviedo. Los partidos del norte son especiales. Se nos llena la boca con el ambiente de Inglaterra pero en Segunda en el norte tienes cerca de 20.000 personas animando. El equipo está mentalizado y esperemos llevarnos los tres puntos".

¿Cómo has visto el debut como titulares de Koba y Montoro?

"Creo que fue un buen debut. Los dos llegaron tarde, pero han ido adaptándose al equipo ante Iborra y Campaña. Koba tiene un gran potencial y Ángel es más experimentado pero tiene mucha calidad. Jimmy, Hugo y Luismi estaban sosteniendo bien al equipo. Tenemos buena plantilla y eso es importante para el míster".

¿Estáis preparados para un Burgos defensivo?

"Creo que aún no han encajado gol. No les cuesta defender, son muy solidarios. No tienen problema en meterse en su campo en bloque bajo. Cualquier error, el Burgos te penaliza. Hasta ahora hemos concedido poco y en Burgos tiene que ser de la misma manera".