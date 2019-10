Marcelino García Toral fue el gran protagonista de la entrega de trofeos de La Nueva España. El diario premió al técnico como el mejor entrenador asturiano de la pasada temporada. “Me da mucha alegría recoger este premio”, aseguró el expreparador del Sporting. Marcelino respondió sobre su reciente salida del Valencia: “Recibes una noticia inesperada y hay que afrontarla. A partir de ahí, hay que ser feliz con quienes lo soy, con mi familia y los amigos”. De su estancia en Valencia, agradece a la afición “todo lo vivido durante dos temporadas”.

Sobre su futuro más inmediato, el técnico no tiene prisas: “Cuando paro, me cuesta empezar, decidirme. No tengo ninguna prisa. Todo está muy reciente y enfoco la vida para recuperar y afianzar ideas, criterios, para alejarte un poco de la presión y así, luego, empiezas con una energía renovada”.

Marcelino valora la temporada del Sporting y el Oviedo. “Están un poquito abajo, sí, pero esto acaba de empezar y la Segunda es muy larga y muy igualada. El nuevo formato te hace tener posibilidades de luchar por el ascenso hasta el final. Ojalá tanto el Oviedo como el Sporting logren conseguir victorias para aumentar la confianza”, asegura.

El entrenador asturiano tiene una buena relación tanto con José Alberto López como con Javi Rozada. “Conozco a ambos y les deseo lo mejor. Eligieron un trabajo complicado, pero, a la vez, te llena, te apasiona, te ilusiona; ojalá tengan suerte, que también es necesaria”, desea.

Marcelino se alegra de que los dos grandes banquillos del Principado tengan un inquilino asturiano. “Es lo ideal, ojalá se repita durante muchos años. Rozada es del Oviedo desde niño; José Alberto, del Sporting. Es lo más bonito que te puede ocurrir. Pero también tienen mucha responsabilidad. Es un aumento respecto al resto de banquillos, porque es donde más deseas hacerlo bien. Pero es un orgullo para ellos poder ocupar ese banquillo”, destaca.

Marcelino García Toral se puso de pie en el momento del homenaje al fallecido Adolfo Pulgar, con su familia presente. “Me puse de pie porque merece todo nuestro respeto; y su familia, todo el cariño y el apoyo. Compartí banquillos con él en la Tercera División”, recuerda el técnico de Careñes.