Marc Valiente: "Tanto mi familia como yo seremos sportinguistas"

Continúan las despedidas en el Sporting. Tras la de Babin, Marc Valiente también se va del Sporting. Lo hace después de tres temporada vistiendo la rojiblanca; dos de ellos, los últimos, marcados por las lesiones. Aún así, el central catalán se lleva un gran recuerdo de su etapa en Gijón.

Despedida

"Es el último día, ya lo sabíamos. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todo el mundo aquí. Han sido tres años en los que deportivamente no han sido lo que esperábamos, pero personalmente me llevo a mucha gente. No puedo nombrarlos a todos, así que lo resumo en el Sporting. Tanto mi familia como yo seremos sportinguistas".

¿Qué te ha dicho el club?

"Cómo me sentía, qué pensamiento tenía. Quiero descansar emocionalmente, reflexionar con mi familia. Mi idea es seguir jugando al fútbol, pero este año ha sido duro".

¿Crees que tu etapa se había terminado en Gijón?

"Yo siempre creo que hay etapas. La mía en el club había terminado. Después de este año, más. Ha sido un año difícil para todos. Honestamente, creo que era el momento de seguir y el club también lo ha creído así. Agradecer a todo el mundo por el trato".

Los problemas físicos no te han permitido rendir

"Estos dos últimos años he tenido un par de lesiones que me han incapacitado a nivel físico. Me sabe mal porque me llevo una espinita por no haber competido al 100%. Por la ciudad, por El Molinón, Mareo. Nos hacemos mayores, es el fútbol".

Te ha marcado el Sporting

"Me ha marcado y ha marcado a mi hijo. Va a hacer 9 años y va a recordar este club como el club donde jugó su padre. Estoy seguro de que será un sportinguista más".