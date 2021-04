El Sporting y Marc Valiente quieren seguir juntos

El Sporting y Marc Valiente tienen adelantado el acuerdo para prolongar la continuidad del defensa en el equipo de cara a la próxima temporada. El central firmó, en el verano de 2019, por dos años más un tercero opcional, posibilidad que ya está ejecutada de cara al próximo curso.

Marc Valiente cuenta con la máxima confianza de los técnicos. Su titularidad y liderazgo son indiscutibles desde el momento que superó una fascitis plantar en el primer tramo de la Liga. Preguntado por la opción de prolongar el contrato, el central barcelonés ha admitido que "existe la posibilidad". "Estoy centrado en el final de temporada, el club también. Lo más importante ahora son las siete jornadas que faltan y el posible 'play off', luego ya se verá", ha añadido.

El momento del equipo

Valiente no considera que el Sporting haya variado su rendimiento. "Son detalles; muchos partidos que hemos jugado antes, y hemos ganado o no perdido, han sido parecidos a los últimos tres", en los que el equipo rojiblanco ha caído derrotado. "No considero que tengamos fragilidad defensiva", ha asegurado. El central afronta con ilusión el final del campeonato: "El año pasado estábamos disputando estos partidos para no caer al descenso. Entiendo que ahora haya presión porque parecía que lo teníamos (hecho) y ahora puede parecer que no, pero hay que tener hambre. Disputar un 'play off' para ascender a Primera es algo increíble y muy bonito".