MAR sobre los 50 puntos: "No reparo en hacer cálculos. Me desgasta y me desenfoca"

Sobre la lesión de Djuka y si ve a Cristo en esa posición

Es una lesión de menisco que hoy se ha intervenido en Madrid. Estamos pendientes de ver cómo va evolucionando. No sé de plazos, pero esperemos que esté lo antes posible y nos pueda ayudar en el tramo final. Cristo sabe hacerlo. Estando Djuka nos podía ayudar en otra posición, pero puede actuar en esa posición perfectamente".

¿Cómo ve a Milo y a Jeraldino?

Jeraldino vuelve de una lesión que tuvo hace un par de semanas y está entrenando al mismo ritmo. Puede ir sumando minutos. Milo está creciendo y necesita tiempo y maduración. Entrena muy bien. A ver si da un pasito más y se va asentando. Vamos recuperando elementos. Esperemos que Campuzano pueda estar la próxima semana".

¿Cómo es la comunicación con el director deportivo? ¿Hay fluidez? ¿Cuál es su nivel de preocupación?

"Hablamos todos los días unas cuantas veces, de manera informal y mantenemos dos reuniones por semana más formales. La comunicación es fluida. Él tiene bien clara la hoja de ruta. Existe una cooperación de lado a lado para construir algo mejor".

¿La lesión de Djuka le ha hecho plantearse cambios tácticos?

"Siempre que volvemos a ver los partidos nos cuestionamos si hay que cambiar o dar continuidad. En la estructura táctica y en cuanto a elementos personales".

¿Estás de acuerdo con Cervera de que harán falta 50 puntos para salvarse?

"Siendo consciente de la posición en la que estamos y la necesidad de sumar, todo lo demás no reparo en hacer cálculos. Mi energía va en ayudar al equipo a ganar cada fin de semana. Cada semana la afronto en poder mejorar y sumar. Lo demás, como hay tantas variables... Me parece tan desgastante y me desenfoca. No entro a reparar en eso. Siendo consciente de la posición en la que estamos y de que necesitamos sumar".

¿Qué mensaje está transmitiendo al vestuario y qué mensaje le traslada a él el club referente a la situación clasificatoria?

"Al día siguiente nos sentamos y empezamos a revisar el partido. Tuvimos la oportunidad de hablar y exigirnos y apretarnos. Con respecto al club, somos conscientes de la situación y está con ansias de que el equipo mejore. Están siempre a disposición de ayudar a que el equipo compita mejor".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué destaca del Burgos?

"La solidez. Es lo que les ha llevado a hacer la temporada que están haciendo. Es un equipo agresivo y generoso en el esfuerzo. Cuando recuperan intentan aprovechar los espacios que les puedas dejar, siendo verticales y acumulando mucha gente. Son tremendamente generosos y sólidos. Son muy competitivos y eso les hace estar donde están".

¿Con la defensa de cuatro se ha dado un paso atrás en solidez defensiva?

"Y cuando jugábamos con la de cinco me preguntabais si iba a poner la de cuatro y ahora me preguntáis si nos iba mejor con la de cinco. Uno intenta ver que estructura ayuda al equipo a ser más sólido, defendiendo y atacando. Va de estructuras y de jugadores. Quién está mejor y quién nos puede ayudar".

Ha hablado de esos cambios que se van viendo en el club. ¿Preocupa que el proceso se pueda frenar por un problema clasificatorio?

"Una cosa no va a llevar a la otra, a que el club pierda el norte por la clasificación. Escuché a Cristo en la rueda de prensa y me gustaba lo que dijo al final. Esté o no esté yo voy a dejar un mejor Sporting. Me gustó lo que dijo y tiene razón. Sabiendo las urgencias de los resultados. Vemos ejemplos en clubes en los que el resultadismo ha hecho perder la hoja de ruta. Y otros en los que a pesar de resultados han seguido aplicándola. Entiendo la necesidad de la gente. Pero el juego es así de ingrato. Y a veces no vas a encontrar el resultado inmediato. No sé cuánto va a tardar, porque no tiene la respuesta nadie. Ojalá sea más pronto que tarde. Se están cambiando muchas cosas que no estaban bien y que repercuten en el fin de semana. Sé las urgencias y trabajamos muchas horas para revertir la situación. Ojalá en algún momento el juego premie a un Sporting que está haciendo mejor las cosas".

¿Qué le parece la temporada de Gaspar y si tienen decidido si el año que viene va a ser uno más?

"No está decidido, pero sí contemplado. Tendría que hacernos pensar por qué ha tenido ese cambio de rendimiento. Nos tiene que hacer ser autocríticos. Un chico que en un entorno diferente se ha potenciado y está haciendo una temporada espectacular. Nos puede ayudar mucho el año que viene. No está nada decidido pero nos gustaría volver a tenerle. Y en este estado en el que está".

¿Le preocupa tener dos partidos seguidos fuera de casa contra dos rivales fuertes?

"Le doy la vuelta a la situación, como hicimos en Albacete. Que empiece el partido y vea al equipo que le dé igual donde estemos jugando. Nos planteamos cómo competir mejor, sea fuera o en casa. Queremos dominar y ganar y lo vamos a seguir intentando hasta conseguirlo".

¿Ha repasado el partido del Mirandés?

"Hay acciones de factor suerte y es lo que toca en dinámicas negativas. Y también hubo desajustes y tomas de decisiones en las que hay que mejorar. Lo hemos hablado. El mejor maestro es la competición y el otro día nos denunció en muchas cosas. Tensión competitiva, concentración...".

Lo mejor para un entrenador hubiera sido empezar la temporada desde el principio. ¿Crees que este tramo de temporada te pueda afectar de cara al año próximo?

"Cuando empecé como entrenador profesional en Independiente del Valle no tuve pretemporada y terminamos ganando un título. Cuando fui a Brasil igual y mejoramos resultados. Charlotte sí tuve pretemporada pero fue atípica porque era una franquicia nueva. Yo no he tenido el escenario ideal en ningún club y siempre hemos competido bien. Incluso a veces demasiado bien. Yo sé como va esto. Si ganamos dos partidos seguidos seré un fenómeno y si los perdemos no lo seré. Estoy tranquilo. Encadenando buenos resultados las opiniones cambian rápido".