MAR: "¿Remontar nueve puntos en siete jornadas? En el fútbol he visto tantas cosas que no me sorprende nada"

Estado de Queipo, Djuka y Jony



"El que tendría que estar antes es Quiepo, pero para la próxima semana. Djuka va bien, no sabemos exactamente para cuándo estará y Jony el problema es que la molestia no ha remitido".

Primera vez en año y medio con dos victorias seguidas

"Feliz de poder haber roto con eso. No ha sido cuestión de entrenadores. Ha sido un cúmulo de circunstancias que había que cambiar para poder merecer dos victorias seguidas. Va en todos los procesos y estamentos".

Si podría tener razón de que viendo el calendario el Sporting podría acercarse a los puestos de arriba?

"No es tener o no la razón. Es la realidad. Quedan muchísimos puntos y puede pasar cualquier cosa a cualquiera. Ha habido algún equipo que ya estaba con 50 y desde entonces no ha vuelto a sumar. Como nos limitemos a pensar en alguna cifra, empezarán los problemas. Mientras haya puntos en juego vamos a intentar sumar lo máximo posible".

Si teme que el equipo pague relajación de cara a los próximos partidos

"En el día a día se dan palos en plan competitivo, son intensos, agresivos, quieren ganar cada duelo. Si estuviera viendo otra señal igual creía que había peligro, pero lo que estoy viendo son ganas de competir y hacerlo bien".

Ahora que parece que la incertidumbre se va aclarando, ¿Se espera un verano con mucho movimiento?

"El club tiene que trabajar a dos velocidades siempre. El corto plazo de plantilla y cuerpo técnico para el fin de semana y el club para construir un proyecto. Independientemente de la situación en la que estemos, el club está trabajando en el medio y largo plazo para dotar al Sporting en todos los niveles. Y con respecto a la plantilla igual. Cuando termine la competición habrá que hacer una evaluación y ver qué necesitamos reforzar y quién nos puede ayudar".

¿Es una buena noticia tener a la gente marcando goles?

"Otero y Aitor son delanteros. Pueden jugar por banda o por dentro, pero los dos son delanteros. El juego es más que hacer goles. No puedo alinear o dejar de alinear a alguien por hacer o no hacer goles. El mejor ejemplo es Djuka que nos estaba dando cosas fantásticas y no nos estaba dando goles. Dependerá de lo que necesitemos en cada partido. Obviamente cuanta más gente haya haciendo goles, mejor".

Vuelve Marsà....

"Es una buena noticia que vuelva y que tengamos más opciones. La competencia interna es muy alta y la gente lo está haciendo muy bien. Ya decidiremos quién nos puede ayudar más".

Otro equipo de la parte alta, ¿Qué partido espera?

"Es un rival que por momentos no le importa no tener la posesión o el protagonismo. Pero tiene mucha pierna y la capacidad de llegar con muchísima gente. En el último partido el Andorra les somete al inicio, pero sacan una ocasión manifiesta de gol. Son tremendamente sólidos y defienden muy bien. No les importa no tener la posesión, pero cuando recuperan van a hacer daño con mucha gente".

Da la sensación de que los de arriba están fallando... ¿Ve a alguno como favorito o ve igualdad?

"Esta categoría es tan competida y difícil... Cuesta una barbaridad ganar. Está todo igualadísimo. Y el juego mental también les puede afectar a los de la parte alta. Al Granada, a Las Palmas, que están viendo que tienen algo y lo pueden perder... Los miedos están para todos. Te pesa cuando entras y es difícil ver un favorito. Puede pasar cualquier cosa".

Cuando llegó intentó implantar el estilo de juego distinto al actual, ¿Con cuál te identificas más?

"El entrenador que llega a mitad de temporada tiene que saber cómo ayudar más al equipo. Lo importante no era establecer un modelo de juego, era como podíamos ayudar a la plantilla. Vas viendo por donde puedes tirar y qué es lo que funciona. Yo también crezco como entrenador y me voy desarrollando y eso repercute en mi mejora".

Habla de valorar el año que viene cuando acabe la temporada. En un escenario en el que en los tres últimos partidos ya no se juegue nada el equipo, ¿lo valoras para poder probar cosas de cara al año que viene o quieres seguir compitiendo?

"Yo quiero competir hasta el último partido y que la tabla me diga donde merezco estar. No quiero marcarme objetivos. No me marco la permanencia como tope para luego empezar a probar cosas. Quiero competir hasta el último partido para intentar sumar los máximos puntos posibles".

¿Nueve puntos en siete jornadas es una cifra que se puede remontar?

"¿Qué quieres que te diga? En el fútbol he visto tantas cosas y de tantos colores que no me sorprende nada".