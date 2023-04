MAR: "De los entrenadores rajan y no me puedo poner en huelga. Si estoy en este circo sé lo que me toca"

Valoración del partido y de la expulsión

"Once contra once estábamos siendo muy sólidos. Tenía una sensación de equipo fiable. Once contra once no perdemos este partido nunca. Salvo algún error individual estábamos gestionando todo muy bien. En directo no me pareció ni falta. Y seguramente reacciona así porque también entendió que no era falta".

Sobre el arbitraje

"No voy a contribuir a un ambiente más hostil y más violento que todos estamos generando. Hay que hacer una profunda reflexión. A los entrenadores nos rajan de arriba abajo y a mí el primero cuando llegué. Y no me puedo poner en huelga. Si quiero estar en este circo sé lo que me toca, cada palo que aguante su vela. Tenemos que reflexionar todos. Aceptar errores y trabjajar en lo que toca".

¿Entiende cómo se siente la afición?

"¿Y nosotros y los jugadores que estamos currando todo el día cómo crees que nos sentimos? Igual, pero no sirve para nada. Venir aquí y rajar no vale para nada porque los errores siguen existiendo. Al que le toque, que a mí no es, que intente ver que está pasando, yo no puedo hacer nada. Hablando aquí no consigo nada. Dejemos de rajar, incluyo a mi gremio y a la prensa. Estamos todo el día creando desunión. Luego todo nos unimos contra la Guerra de Rusia. Somos unos hipócritas. Generamos desasosiego, violencia. Hay que hacer una reflexión. Basta. Valió ya. Todos a currar. También la parte arbitral. Nosotros nos sentimos igual. Estamos todos jodidos. Vinimos convencidos de que íbamos a ganar y nos vamos jodidos. ¿Qué hago? ¿Qué está en mi mano hacer? ¿Venir y rajar como hacen conmigo cuando no gano? No. No quiero ser igual que los que me rajan a mí cuando pierdo".

Sobre la expulsión del segundo entrenador

"La expulsión de Endika no la ha entendido nada. Se levantó y lo ve de pie y lo expulsa".

¿Por qué no hizo cambios tras la expulsión?

"Es un palo duro que recibimos y no quería gastar una ventana en la primera parte. Y quedarme con dos. La reestructuración la tenía clara, pero puse en la balanza gastar la ventana o no".

¿Qué piensa ahora, cuál es el objetivo?

"El objetivo está muy claro. Ganar el próximo partido. Y volver a ser intensos, agresivos, compactos... Está muy claro. El próximo partido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Peca de inexperiencia Varane en la protesta posterior a la primera amarilla?

"Cuando juegas con jóvenes es lo que te puede pasar. Sabes que vas a tener algunas cosas de inexperiencia, de falta de tablas. Pero ya está para sacar aprendizaje y yo para hacérselo ver".