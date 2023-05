MAR: "No damos nada por hecho. No estamos salvados"

¿Cree que el Villarreal B puede sentir la presión del descenso?

"Para ellos es urgente mantener la categoría, para tener a su segundo equipo en el fútbol profesional y esos jugadores sienten la presión de no descender. A nivel de club y de forma individual, la presión existe".

Con el "refuerzo" de jugadores que no venían estando en los últimos partidos, ¿Cambia mucho el Villarreal B?

"Suelen tener el mismo comportamiento. Cuando han bajado jugadores han cambiado la estructura, pero a partir de ahí quieren tener el balón, juegan rápido y muy bien. Acumulan mucha gente arriba y eso también tiene sus contras. Hay pérdidas, hay espacios... Y defensivamente a veces no están todo lo compactos que demanda la competición y les han hecho daño. Cuando tienes esta serie de derrotas, aprendes, corriges... No espero al mismo Villarreal de las últimas semanas. Va a competir mejor seguro".

¿Qué le parece que jugadores que vienen estando en dinámica del primer equipo jueguen ahora con el filial?

"Tengo por norma no quejarme bajo ninguna circunstancia. Es una herramienta que forma parte de las reglas del juego. Puede parecer mejor o peor, pero las reglas del juego lo permiten. Si no estoy de acuerdo con las normas no juego, pero yo juego".

¿Da por hecha la salvación?

"No damos nada por hecho. No estamos salvados. Quedan muchos puntos para disputar. Más allá de la salvación. El club tiene que quedar lo más alto posible y en eso estamos enfocados. En intentar sumar el mayor número de puntos posible en estas últimas jornadas".

¿Renovará el club a Nacho Martín y a Varane?

"Ahora mismo cuento con ellos y son activos importantes del club. Estamos muy contentos con su desarrollo y su crecimiento. El club hará lo posible por tenerles muchos años".

¿Qué importancia tendría el ascenso del Sporting B?

"Es fundamental que la distancia competitiva entre los jugadores del primer equipo y los del segundo se acorte. Que pueda estar en la máxima categoría posible. Eso acorta la distancia entre primer y segundo equipo se vaya acortando. Es fundamental que el Sporting B pueda ascender".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿En el vestuario se habla del derbi?

"En el vestuario no veo a los jugadores, ahí hablan de todo. En el espacio que compartimos hemos hablado del partido de Lugo y del del Villarreal B. No te puedo decir lo que hablen en el vestuario".

¿Tiene claro el Sporting que quiere en el próximo derbi?

"Jugadores, cuerpo técnico, empleados... La gente en la calle. Después del saludo va la palabra ganar y la palabra derbi. Tenemos todos claro que es lo que queremos".