MAR: "En el campo o en las oficinas no escucho nada psicótico. Escucho la ambición de ganar"

El Sporting afronta un partido importante ante el Huesca, para no dejar aparecer fantasmas de la temporada pasada. Los rojiblancos necesitan una victoria y un buen partido que reafirme a Ramírez. El técnico ha analizado la actualidad en sala de prensa.

¿Hasta qué punto los resultados pueden frenar el proceso de adaptación a la idea del entrenador? ¿Puede hacerte dudar?

"Somos conscientes de que el fin de semana tenemos que intentar llevar a cabo lo que entrenamos. Ganando el estado de ánimo mejora y trabajas de otra forma. Somos profesionales más allá del resultado. Si no es positivo, tendremos que analizar cómo mejorar. Eso fue lo que hicimos después del partido de Leganés".

¿El Huesca puede plantear un partido parecido al del Leganés?

"Podemos tener pocos espacios. Hay que ver cómo manejarlos y moverles. Siempre es más complicado cuando un equipo se encierra y te espera. Trabajas con esa posibilidad y la ensayas. Intentas ver cómo puedes hacer daño. Intentar encontrar ventajas para entrar por donde se pueda, aunque sea difícil".

¿Con la delicada situación clasificatoria es el momento de instaurar la idea de fútbol que tiene?

"La prioridad no es el modelo de juego. Es competir bien el fin de semana. No vengo aquí para implantar mi modelo de juego por encima de todo. Vengo para que a partir de una forma de jugar el equipo pueda competir mejor el fin de semana".

¿Qué destaca del Huesca?

"Es un equipo compacto y sólido. Agresivo a la hora de defender y a partir de ahí intentar recuperar para atacarte. Son agresivos en transición ofensiva. Es su mayor fortaleza. Atacarte los espacios que les puedas dejar".

¿Qué le pasó al equipo jugando contra diez en Butarque? ¿Cree que no se explicó bien?

"Uno cuanto más habla más se equivoque seguramente. Y más tienda a expresar una idea de mil formas que no sea capaz de explicarlo. Uno plantea una situación, prepara un partido e igual no contempla que el Leganés vaya a tener una línea de seis o de cinco durante mucho tiempo. Ahí tiene que entrar nuestra capacidad de poder cambiar el plan. De encontrar la solución. Y aprender cómo manejar las alturas cuando nos pase esto".

El año pasado el equipo tenía los mismos puntos que ahora y se vivieron unos últimos meses tensos, ¿Percibe que eso pueda volver a pasar?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Eso lo escucho más allí que aquí. En el campo o en las oficinas no escucho nada psicótico. Escucho la ambición de ganar cada partido e ir hacia arriba. La ilusión de cada jugador de jugar. Es lo que me estoy encontrando".

Sobre Diego Sánchez

"Yo no miro el DNI para que jueguen. Ahora mismo tienen una competencia Cote y él en esa posición y a partir de ahí será el que esté en mejores condiciones. Diego es un proyecto, un chico con mucho potencial. Va a seguir teniendo minutos siempre que se los gane".

¿Los jugadores del año pasado le han transmitido lo mal que lo pasaron el año pasado?

"No sé en cuanto ayuda estar continuamente pensando en eso. Ni ellos lo piensan ni yo les invito a que lo piensen. Esto es una historia distinta. Pensamos de una manera positiva. Si me pongo pesimista atraeré lo malo. Pensamos en ganar el domingo. No en perder y entrar en una situación crítica. Pensamos en ganar y en escalar posiciones".