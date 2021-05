"Sabemos lo que queremos ser y Antonio Hidalgo es el mejor entrenador"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A JOSÉ MANZANERA EN DCA.

La victoria del equipo de José Manzanera contra el Rayo ha dinamitado las zonas alta y baja de la Segunda División. El director deportivo más joven del fútbol profesional guía al Sabadell hacia la permanencia, meta que espera agarrar el Real Oviedo en el partido de este domingo en el Carlos Tartiere (16:00 horas). “Hemos conseguido dos victorias y dos empates en las últimas cuatro jornadas. Estos resultados nos permiten seguir peleando y creyendo en una idea, que es lo que nos caracteriza a nosotros. Somos muy conscientes de que esto es una carrera de fondo. Hay que tener sangre fría y quedarte con los pequeños detalles que día a día te hacen mejor”, cuenta en Deportes COPE Asturias.

Manzanera tiene solo 30 años. “Recién cumplidos”, recuerda. Vive su tercera temporada en el Sabadell. Una permanencia para la que llegó justo a tiempo, un ascenso y el reto de la Segunda División. “Es una exigencia muy alta, muy bonita, pero también muy dura”. El director deportivo define su labor en los despachos y en el césped: “Trabajar con el cuerpo técnico, la gestión de jugadores, firmar futbolistas, ver qué filosofía queremos, cómo queremos jugar, qué es lo que queremos ser... Todo esto es lo que me motiva”.

“Estar a una con el entrenador”

El Sabadell, junto a la UD Logroñés, es el único equipo de la zona baja que sigue confiando en el entrenador que inició la temporada en verano. “¿Por qué sigue Antonio Hidalgo? Porque estamos en el día a día con él y es el mejor entrenador con el que he trabajado. El mejor entrenador que hay. Por el día a día, la forma de transmitir, el carisma que tiene. También por su idea de juego, que va de la mano de lo que nosotros queremos como club. Además, hay un gran sentimiento de pertenencia hacia el club”.

“La Segunda es una categoría muy larga, hay que basarse en el trabajo diario, ver qué funciona, qué no, corregirlo. En ningún momento nos hemos planteado esa situación (un cese)”, zanja Manzanera sobre Hidalgo. “Por mi forma de entender la dirección deportiva, intento que siempre sea así; ayudar, ser una herramienta y un apoyo para que al entrenador y al cuerpo técnico no les falte de nada”. Y recuerda: “Tuvimos cinco derrotas seguidas al empezar la temporada, pero yo veía el trabajo que se hacía, los problemas que hubo con las lesiones, con el covid. Me quedaba con el trabajo que hacían, con cuál es la línea. Antonio (Hidalgo) nos salvó el primer año en siete partidos, de los que ganamos cuatro. La confianza es del 100% y va a seguir siendo así”.

El partido del Carlos Tartiere

El director deportivo del Sabadell define al Real Oviedo como “un equipo al que es muy difícil generarle ocasiones. Es lo que recuerdo del partido aquí en la primera vuelta y de todas los encuentros que le he podido ver”.

De la pasión a la profesión

En la charla en DCA, José Manzanera reconoce que “al principio chocaba mucho” tratar con alguien tan joven. “Pero llevo ya seis temporadas en el Levante, una en el Córdoba, tres aquí... Ya no pilla por sorpresa”.

“Me gustaba mucho el fútbol. Fue cuando empezaba a funcionar Twitter. Me motivaba tener el máximo conocimiento de todos los jugadores. Eso me generó una oportunidad en el Levante como segundo entrenador en cadetes. Y luego fui responsable de captación desde categorías inferiores hasta el segundo equipo. Estuve seis años en Valencia. Di el salto a Córdoba, viví una temporada muy complicada con un cambio de propiedad incluido, pero nos salvamos en la última jornada contra el Sporting tras remontar catorce puntos. Y llegó el Sabadell, donde está como consejero Axel Torres. Yo crecí viéndole a él, viendo cómo hacía sus programas, sus retransmisiones, cómo hablaba de jugadores”.