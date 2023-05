Manuel Lafuente: "El Oviedo se quita un peso importante de encima sin el Convenio de Acreedores"

El Real Oviedo está a punto de finalizar el Convenio de Acreedores. Este próximo 30 de junio, el club pondrá punto y final a un capítulo de su historia que ha limitado durante dos décadas el dinero que podría percibir la entidad por el traspaso de jugadores. Una solución de emergencia que el Oviedo tuvo que tomar en 2004 ante la delicada situación económica que atravesaba y que ponía en riesgo su futuro. Manuel Lafuente, presidente en aquellos años del Real Oviedo, cuenta en Deportes COPE Asturias las claves de aquella firma que marcaría la historia económica del club en el inicio del S.XXI.

¿Cuánta deuda tenía el Oviedo cuando se firmó el Convenio de Acreedores?

"40 millones de euros. Alrededor de 7.000 millones de pesetas".

Una cifra que para el club, con sus ingresos por aquel entonces, le empujaba a desaparecer.

"Sí, la prueba es que mucha gente manifestó que el futuro del Oviedo era imposible y tenía que desaparecer. Fueron muchos los que creyeron que el Oviedo tenía que desaparecer y pocos los que creímos que había alguna solución. Luego, muchos aficionados también se sumaron a la idea de que se podía salvar al club".

¿Por qué el Convenio de Acreedores salvaba al Oviedo?

"La idea era que el activo del Oviedo pudiera hacer frente al pasivo que tenía presente. Como de forma inmediata no era posible, lo que se planteó era la posibilidad de que, en los 20 años siguientes, los traspasos de jugadores pudieran hacer frente al pago de los acreedores. Era cuestión de fe: los acreedores podían asumirlo o no. Afortunadamente, nosotros creíamos que sí y los acreedores creyeron que podía ser".

Teníais muchos acreedores, se le debía dinero a mucha gente.

"Estamos hablando de 7.000 millones de pesetas de deuda. Los únicos que se negaron fueron Hacienda y Seguridad Social. Hubo un compromiso de pagarles en esos años. Un compromiso que el Oviedo iba cumpliendo y que, con sus más y sus menos, terminó cumpliendo".

¿Cuáles eran los más importantes?

"El Betis era de los más importantes, Celso González también era de los importantes. Los equipos de sudamérica que nos habían cedido jugadores, el Partizán... había muchos".

Había un peaje que pagar en los traspasos que realizaba la entidad.

"Un teórico peaje. El dinero recibido por los jugadores que se vendían en esos años, debía ir, en un porcentaje muy alto, a los acreedores. Tengo la sensación de que nunca se llegó a hacer un pago a acreedores por ese concepto. Se hicieron operaciones, pero no en ese concepto de 'traspaso'. Adrián López fue cedido, Michu, Mata... Hubo jugadores que dejaron ingresos en el Oviedo, pero que no fueron traspasados, fueron cedidos. El ingreso percibido por el Oviedo era en otros conceptos, no en concepto de traspaso".

A partir del 30 de junio, el Oviedo ingresará el 100% del dinero por traspasos. ¿No es algo simbólico dejar aquellos años atrás?

"No hay ninguna duda. Han pasado 20 años, que parece que pasan rápido, pero hay que mirar hacia atrás para ver lo que han significado. El Oviedo se ha quitado un peso de encima muy importante. Otra cosa es que, a partir de ahora, consiga hacer un traspaso".

¿Pensabas hace 20 años que el Oviedo iba a estar como está ahora?

"¿Sinceramente? Hace 20 años pensaba que, una vez se había aprobado el Convenio, en menos de 10 años íbamos a estar en Primera División. Estaba absolutamente convencido de que en 20 años se iba a recuperar la situación y hoy estaría bastante mejor de lo que está. Lo que nunca pensé fue que, después de subir a Segunda B, íbamos a bajar a Tercera otra vez. No me cabía en la cabeza".

Te tocó descolgar muchos teléfonos.

"A Lopera más que a nadie. Tuve que ir a Sevilla varias veces y reunirme con él. Incluso tuve que solucionar un problema que él intentó plantear para tirar abajo el Convenio, pero al final logramos arreglarlo y cedió. Cuando me llaman 'Don Manuel' yo siempre digo que 'Don Manuel' era Lopera, yo soy Manolo (risas)".