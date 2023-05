Manu Vallejo en COPE: "Mi objetivo es jugar en Primera División"

Llegó en el mercado de invierno para marcar diferencias. Fue el fichaje estrella del periplo invernal para un Oviedo que necesitaba más 'punch' en ataque y un jugador que conectara con Álvaro Cervera. Manu Vallejo, que creció en Cádiz bajo la tutela de 'El Gafa', desembarcó en Oviedo repleto de expectativas, pero también de presión. ¿Ha cumplido las expectativas? ¿Qué deparará su futuro tras su cesión en el Carlos Tartiere? Charlamos con el futbolista gaditano en Deportes COPE Asturias a dos días para el derbi asturiano.

A dos días para tu primer derbi asturiano. ¿Cómo te lo imaginas?

"Me lo imagino muy vibrante. Me dicen mis compañeros que va a ser mucho más de lo que me puedo imaginar".

¿Qué te han contado?

"Es un partido marcado en el calendario. Me cuentan que se vive con mucha ilusión y mucho fanatismo. Desde fuera he visto partidos muy duros, se juega con mucho corazón, con mucha garra. Todo el mundo me dice que de lo que me imagine o haya visto, es el doble".

Tenéis la responsabilidad de mantener la hegemonía del Oviedo en los derbis.

"Tenía el dato de que de los últimos seis partidos habíamos ganado cinco. No son malos datos para hacerlos más grandes".

Imagínate cómo será el derbi que un tipo tranquilo como Cervera, que le conoce bien, terminó con una bufanda en el fondo.

"Sí, lo he visto (risas). Se ve al míster y a los compañeros que son más tranquilos o tímidos, cómo se transforman con ese ambiente".

¿Qué te dicen por la calle estos días?

"Cuando salgo a pasear la gente me dice que será complicado, pero que hay que ganar. Entre dos ciudades que están tan cerca es normal que la gente te dé ese aliento y te motive para ese partido".

Hablemos de ti. Llegaste como estrella en inverno, pero lo has pasado mal ese tiempo sin jugar. ¿Cómo has vivido ese proceso?

"Cuando un jugador no está participando todo lo que quiere es duro. Vienes con la responsabilidad y ganas de hacer bien las cosas, pero las cosas no salieron al principio como yo quería. venía de no participar y es difícil. No tuve nivel, el equipo no sacó buenos resultados, pero todo tiene un transcurso. Fui entrenando, haciendo lo que he hecho siempre: trabajar y pelear. Estaba seguro de que las buenas sensaciones y los goles iban a llegar. Estoy sintiéndome mejor, entrenando mejor. Ahora los goles y las buenas sensaciones han ido aumentando en base a eso".

¿Te pudo la responsabilidad de las expectativas que había puestas en ti?

"Te diría que no, pero no sabría decirte. Siempre he querido dar lo mejor de mí donde he estado. El míster me conocía y sabía mi nivel y yo quería transmitirlo en el campo".

Cervera dijo que querías hacer "demasiadas cosas" en el campo. Por eso te pregunto por esa ansiedad.

"No sé, puede ser. Estaba fallando porque las cosas no iban bien, pero no sé si ese fue el motivo o no. Mis sensaciones no eran las mejores y las cosas no me salían, pero ahora los goles llegan".

Cómo cambia la cabeza meter goles, ¿no?

"Ni que lo digas (risas)".

Parecía muy difícil 'sacarte' del Girona. ¿Qué objetivo te marcaste cuando firmaste por el Oviedo?

"Mi objetivo era estar como estoy ahora: sumando buenas sensaciones, haciendo goles y ayudando al equipo a ganar. La racha de partidos ayuda porque el colectivo está ganando".

Para el año que viene, ¿tu objetivo es volver a Girona y jugar en Primera?

"Sí, claro. Cualquier futbolista aspira a jugar en Primera. Mi contrato está ahí y voy a la pretemporada con las ganas y la ilusión que he ido siempre, también en Valencia".

Me gusta que seas sincero. Otros dirían que les gustaría seguir en Oviedo, aunque no sea verdad.

"Sí, lo cual no quita que estoy muy bien aquí. Las sensaciones son buenas, no quiero que termine la liga porque me encuentro muy bien, pero mi contrato está allí y quiero volver a ser jugador de Primera División".

Si el destino tiene preparado que juegues en Segunda, ¿el Oviedo sería tu prioridad?

"Hay muchos movimientos en el mercado. La experiencia que estoy viviendo aquí es positiva. Se me va a hacer corta porque ahora que tengo buenas sensaciones va a terminar. Aquí estoy muy bien, es un grupo muy bueno y conozco todo lo que hay. Conozco al presidente y el proyecto".

Entonces, ¿no descartas jugar en Oviedo la próxima temporada?

"No lo descarto en ningún momento, claro".

Álvaro Cervera va a seguir en Oviedo. ¿Te ha dicho ya que le gustaría contar contigo el año que viene?

"Sí, se que va a renovar, pero este fin de semana tenemos un partido muy importante y hay que hablar de eso".

Conoces bien a Cervera. ¿Te esperabas que triunfara aquí como lo está haciendo?

"Conociendo al míster, si ha renovado es porque está feliz aquí y haciendo las cosas muy bien. Cuando yo llegué pasamos por una racha negativa, pero ahora estamos haciendo las cosas bien y ganando partidos. En Segunda División, con 42 partidos, es todo justicia; se equilibra todo. El míster está haciendo un trabajo espectacular. Hay un dato que desde que llegó estamos 4º en la clasificación. Son números que cualquier club los firmaría".

Tener a Cervera es sinónimo de ser candidato al playoff en Segunda, ¿no?

"Sí, el míster lo ha demostrado. Muchas veces se habla de su forma de trabajar, de preparar partidos, pero creo que es uno de los entrenadores que más saldo positivo tiene en Segunda. Te guste o no te guste, el fútbol es ganar partidos y él lo hace muy a menudo".

¿Ves al Oviedo candidato al ascenso el año que viene?

"Sin duda. Lo demostró desde que llegó y ahora aún más. Todas las personas del club saben como trabaja el míster y creo que van a hacer un buen trabajo el año que viene".

Ha triunfado en Cádiz y ha triunfado en Oviedo. Es difícil tener éxito en dos sitios tan diferentes.

"Es porque tiene las ideas muy claras. Da igual Cádiz que Oviedo. Va a afrontar los partidos de otra manera".

¿Cómo ves el futuro del Oviedo a medio plazo?

"Creo que se está haciendo un proyecto muy bonito. El Grupo Pachuca está haciendo un esfuerzo, pero al final el fútbol tiene entresijos que no sabes cómo puede salir. Cuando haces las cosas bien y pones todo de tu parte es más fácil hacer que te salgan las cosas bien y que el Oviedo vaya para arriba".

¿Tienes ganas de vacaciones?

"Tampoco he tenido demasiado trabajo durante el año (risas). Estamos con buenas sensaciones y nos queda esa sensación de que podíamos haber estado ahí. Parecía que no, pero al final se nos va a hacer corta la liga. Vamos a pelaar hasta el final y terminar con buenas sensaciones".

Cuando este verano en Cádiz te pidan que cuentes tu experiencia en Oviedo, ¿qué vas contar?

"Ha sido una etapa que empezó siendo difícil, complicada, pero con trabajo y con esfuerzo intenté cambiar la dinámica. Me he sentido como en casa: buenos compañeros, buen cuerpo técnico, buenas personas que rodean al club. Ha sido una etapa muy bonita".

¿En qué se diferencia el Oviedo de los sitios donde has estado?

"Creo que es un club muy familiar, donde todos los trabajadores son buenas personas y nos hacen el día a día muy fácil".

¿Serás titular en el derbi?

"No lo sé y mis compañeros tampoco, creo (risas).

¿Mejor de segundo punta o de extremo izquierdo?

"Me da igual, lo importante es estar en el campo".

Si marcas en el derbi, ¿a quién le dedicas el gol?

"A mis amigos, a mi familia y a mi novia. Ellos han estado en los momentos peores".

Tus padres están en Cádiz, trabajando sin parar en su restaurante. Tienen difícil venir a verte, ¿no?

"Sí, tanto mi padre como mi madre están al pie del cañón siempre. Se les hace difícil venir a ver mis partidos"

¿Cómo se llama el restaurante? ¿Echas una mano allí cuando vas en verano?

"La Venta Espadita. Antes echaba un cable, pero ahora paso poco (risas)".

¿Te atreves con un resultado?

"No. Cuanto más se hable del resultado viene en nuestra contra. Hacerlo bien y punto".