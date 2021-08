"Manu es Manu y yo soy yo, espero estar a su altura"

Fran Villalba ya habla como jugador del Sporting. El nuevo mediapunta rojiblanco ha sido presentado este jueves en El Molinón. Llega como cedido por parte del Birmingham City, con opción de compra por parte del equipo sportinguista. Lucirá el dorsal 21.

El director deportivo rojiblanco tuvo unas palabras para presentar al nuevo mediapunta del Sportng. “Quiero hacer una mención especial a Fran. Da gusto cuando vas a firmar a un futbolista y desde primer momento te dice que solo piensa en jugar en el Sporting. Se lo quiero agradecer por sus palabras y sus hechos. Ha hecho un gran esfuerzo. Es un jugador que se caracteriza por su calidad y clarividencia. Puede jugar por fuera y por dentro. Nos va a dar días de satisfacción y de disfrutar en el campo”.

El propio Fran Villalba agradeció la confianza depositada por el club. “Estoy muy contento. Desde el primer día que hablé con Javi tenía claro en venir aquí. Agradezco la confianza. Tengo ganas de empezar el primer día aquí en Mareo y en El Molinón”.

¿QUÉ LE LLAMÓ LA ATENCIÓN?

La confianza de Javi, del entrenador. Desde el primer día. Yo quiero devolvérsela.

¿EN QUÉ MOMENTO SE ACELERA TODO?

Desde el primer día hablo con mis agentes, quiero venir aquí. Lo tenía claro. El cariño desde el primer día es importante para estar aquí a día de hoy.

¿QUÉ LE TRANSMITE EL SPORTING?

Vengo porque es un club grande e histórico. Puedo aportar y ayudar al equipo. A marcarse los objetuvos. Espero q temporada sea parecida. Creo q puede ser gran año para mi.

PARECIDOS CON MANU GARCÍA

Manu es Manu y yo soy yo. Es amigo mío. He jugado con el en la selección. El año que ha hecho es bueno, le ha llevado a estar en primera en el Alavés. Espero estar a su altura y ayudar al Sporting a estar donde se merece.

OBJETIVOS

Quiero trabajar día a día para ser mejor jugador y ayudar en lo que pueda. Es un equipo histórico, se merece estar donde se merece.

CAMBIOS EN SU CARRERA Y PASO ADELANTE

He tenido una carrera intensa desde que debuté en el Valencia. He pasado por momentos buenos y difíciles. He sabido tirar para adelante y sufrir. Ojalá se ejecute esa opción porque sería bueno para todos.

¿CÓMO SE DEFINE?

Me gusta estar en contacto con la pelota. Puedo ayudar al equipo en la salida con el balón. Tengo aspectos a mejorar como la defensa o la llegada al área.

¿HA PODIDO HACER PRETEMPORADA?

He entrenado en Birmingham durante tres semanas. Estoy a disposición del entrenador desde hoy. Si cree que puedo jugar el sábado, allí estaré. Quiero estar ya en la dinámica de grupo.

El director deportivo, Javi Rico, también respondió a una serie de preguntas.

OPCIÓN DE COMPRA SOBRE FRAN

Fran tiene un año más de contrato, hasta 2023. Intentaremos ejercer la opción sobre él.

ANUNCIO DE LALIGA CON FONDO DE INVERSIÓN

Sé que hubo algo, no lo he leído. Es un tema del presidente y del director financiero. No sé lo que cambiará. No va a cambiar la política del club de cumplir las normas, de tener los pies en el suelo y de no volverse locos cuando no toca. Trataremos de cumplir todas las normas.

OPERACIÓN SALIDA

Queda mucho tiempo de mercado. Habrá gente que tenga que salir como seguramente habrá alguna entrada más. El mercado es muy largo.