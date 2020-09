Manu García: "Me gusta mucho la idea del míster"

Manu García respalda el proyecto de David Gallego al frente del Sporting: “El míster tiene una idea que me gusta mucho, que tiene que ver con mi estilo de ver el fútbol. Me ha dicho que intente sacar mi mejor versión, que me va a ayudar a conseguirla”.

Sobre la opción de salir del club este verano, Manu también responde: “No quiero entrar a hablar de esas cosas. Estoy aquí y punto. Es una época complicada. Se entendería todo. El club está haciendo bien las cosas en los últimos años para aguantar cosas como esta. Estoy aquí y es lo único en lo que hay que pensar. Espero estar el sábado en el campo y ayudar en todo lo posible”.

“El año pasado, a estas alturas, éramos los mismos y había ilusión. Llega un míster nuevo cargado también de ilusión”, dice el mediapunta acerca del reto de situarse entre los mejores de la Segunda División.

Manu García es cauto sobre la difícil continuidad de Nacho Méndez. “Es amigo mío, compañero. Intento darle mi opinión, no voy a decir nada sobre ese aspecto”, afirma. Sobre su ausencia en la última convocatoria de la selección sub 21, también contesta: “Es una oportunidad muy bonita. Una pena que no llegara esta vez la llamada. Pero me ha servido para prepararme esa semana con mi equipo”.

“Mi temporada pasada fue buena hasta navidades. Luego fue todo un poco loco: el cambio de míster, una vuelta del fútbol extraña... Fue una temporada de altibajos que espero que esta temporada sea solo de altos. Por supuesto (que tengo que mejorar), siempre hay que cosas que mejorar y trabajar. Por eso hablo tanto con los técnicos. Pienso mucho en todo y trabajo para mejorar muchas de las cosas que me faltan como jugador profesional”, responde.