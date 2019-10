Manu García se ha estrenado a lo grande con la selección española Sub-21. El jugador asturiano ha sido titular y ha marcado el gol de España en el amistoso contra Alemania (1-1) disputado en Córdoba. El futbolista del Sporting ha jugado en la mediapunta, participando constantemente en el juego y destacando durante los 55 minutos en los que ha estado sobre el césped del Estadio Nuevo Arcángel. En la acción del gol, Manu García mostró su calidad con un disparo fuerte desde fuera del área.

Nada más acabar el partido, Manu García ha atendido a la web de COPE Asturias desde la zona de prensa del estadio andaluz: "Es algo con lo que sueñas. Estoy muy contento en lo personal, porque es algo que me voy a llevar para siempre. Contento por el debut y el gol, feliz, una pena que no haya servido para ganar”. Manu relata la jugada de su primer tanto con la Sub-21: “Recibo, me giro y solo pienso en tirar a puerta”.

“El seleccionador me dio un abrazo y me dijo que se alegraba por mí”, cuenta el jugador del Sporting, que habla también sobre los minutos que estuvo en el campo: “Es mi estilo de fútbol, el que a mí me gusta; me volví a juntar con compañeros que tuve en las categorías inferiores de la selección. Contento por disfrutar del fútbol”. Manu García reconoce que las piernas “están un poco cansadas” por la acumulación de partidos, “pero es normal”.

Por último, Manu agradece el cariño que le ha llegado por parte de la afición del Sporting en un día especial: “Muchas gracias a todos por el apoyo, ahora les toca apoyar el sábado al equipo en El Molinón. Me da rabia perdérmelo. Yo estaré pendiente desde la concentración de la selección. Estoy seguro de que sacaremos el partido (contra el Alcorcón) adelante".