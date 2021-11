"Un mal día de Sangalli es un buen día de otros jugadores"

José Ángel Ziganda ha comparecido ante los medios de comunicación antes del choque frente a la SD Amorebieta en el Carlos Tartiere correspondiente a a la jornada 17 en LaLiga SmartBank.

Arribas

"En principio bien. Ha entrenado con el resto de los compañeros. Quitando a Javier Mier y la baja de Lucas, el resto están disponibles".

Carlos Isaac

"Le ha costado mucho entrar. Tuvo su oportunidad en Ponferrada y dentro de la inactividad que llevaba cumplió. La pena fue la lesión porque tuvo oportunidades de entrar en el equipo. Esperemos que rinda a buen nivel y dé el nivel que sabemos que tiene; que disfrute y nos ayude a sacarlo".

¿Partido clave?

"Todos son clave. Nos tomamos todos los partidos como finales pero si tenemos la mirada más larga, pase lo que pase tenemos tiempo para todo. La mirada debe de estar en el Amorebieta, en las dificultades que estamos teniendo para sacarlos partidos de casa. Hay que saber contrarrestarles porque están peleando muy bien todos los partidos. Nos tenemos qu centrar en que todos los partidos son importantes de aquí a navidad. No somos muy originales. ¿Importante? Sí, como el del Alcorcón o el de Miranda; como todos".

Amorebieta: ¿partido trampa?

"Depende de para quién. Los que no le han visto,,, puede que sí. Para los profesionales, sabemos la clase de equipo que es. Los últimos tres partidos fuera de casa han empatado. Esos son hechos reales: tres partidos y tres empates. No pierden, así que fácil no es. Nadie gana fácil a ningún equipo. Unos empatamos mucho y otros empatan bastante. Así está la categoría".

Estar más arriba

"Mejorar cuesta muchísimo. Para dar ese saltito tenemos que da una progresión a lo que estamos haciendo. A lo que venimos haciendo bien, tenemos que sumar mejorar los resultados a favor en los últimos minutos. En Segunda Division cuesta mucho ponerse por delante y en nuestro caso lo difícil está siendo sujetar los resultados. Necesitamos ganar, lo primero. Tampoco es cuestión de darle demasiadas vueltas a sujetar los resultados pero si se nos da ese escenario esperamos hacerlo mejor. Si se da otro, esperamos también mejorar".

Luismi

"El Luismi que conocemos aún no está así. Nos da porque no tenemos gente ahí y se agradece su presencia. Pero no es el Luismi que tenemos en la retina de cuando estuvo. Es un proceso normal. Lo bueno de él es que tiene mucho espíritu y no regala nada. Lo importante es que ha venido para tres años, no para tres meses. Tenemos prisa como es normal pero que la gente esté tranquila porque Luismi cogerá ese punto".

El ataque

"No lo tengo claro, la verdad".

Amorebieta

"El entrenador sabe muy bien lo que quiere de ellos. Combinan muy bien los jugadores con el estilo del entrenador. Tiene inicios directos pero trabajan muy bien las caídas, los centros, las llegadas... Al ser un recién ascendido no tiene la historia de otros equipos de Segunda y parece que estás obligado a ganar. Tiene mucho mérito lo que hicieron el año pasado y cómo consiguieron ascender. Y ahora fuera de casa lo están haciendo bien, además consiguieron ganar al Valladolid hace poco. Se lo creen y lo ejecutan muy bien. Tenemos claro cómo van a jugar porque cambian poco tanto dentro como fuera".

¿Partido similar al del Burgos?

"Creo que son muy diferentes. El Burgos es capaz de salir a la contra después de repliegue. El Amorebieta se salta el primer pase inicial porque juega en largo. Si pueden son muy verticales en su ataque. Ellos si pueden no se meten en su campo. Si eso pasa es que seremos capaces de meterles, pero ellos son valientes y les gusta estar en campo contrario".

Sangalli

"Con nosotros ha estado a un nivel impresionante en todos los sentidos: táctico, técnico, físico, de finalización... y quizá este año no está teniendo esa importancia en tres-cuartos dando asistencias o haciendo gols como nos tenía acostumbrados. En cuanto a actitud siempre suma. Sabemos que tiene más nivel pero un mal día de Marco es un buen día para otro cualquiera. Aunque no esté en ese puntito máximo siempre es agradecida su presencia. También es cierto que la competencia de Viti es fuerte porque está con confianza. Se trata de aprovechar el momento de cada uno. Esperemos que todos estén en su mejor punto pero Marco tiene mi confianza y la del grupo porque no regala nada y no especula nada. Es súper generoso con todo el mundo".