"Luismi ya es historia; a Berjón le ofertamos lo que podíamos ofertar"

Francesc Arnau ha repasado la actualidad del Real Oviedo tras la incorporación de Edgar González, el quinto fichaje del verano. "Con la incorporación de Edgar no buscamos ya otro pivote defensivo. Luismi está en un mercado que no podemos acceder. Ya es historia. Nos aportó mucho en su momento. Pero no tenemos que hablar más de él. El presente y el futuro es Edgar", ha explicado.

"Ahora tenemos que ver cómo nos queda el salario Liga para saber cuántas posiciones podemos reforzar. Estamos pendientes de que nos lo digan. Ahora hay que pararse un poco y decidir con mucha calma. Debemos estar a punto de saberlo (el tope salarial). Pero el salario Liga está vivo, cambia", ha respondido al ser cuestionado sobre los próximos movimientos oviedistas.

El director deportivo cree que "el mercado de Segunda B parece más estable" en estos momentos, por lo que las salidas serían más factibles en las próximas jornadas.

Arnau ha sido muy prudente al valorar la negociación con Saúl Berjón, pero evidenciando que hay distancia entre el club y el jugador. "Ofertamos lo que se podía ofertar, dentro de la situación que tenemos. Y a partir de aquí cada uno toma sus decisiones. He escuchado que si hemos ofertado una cantidad o no, o si era buena o si era mala; hemos ofertado lo que hemos podido. Las ofertas con confidenciales, no voy a entrar en si he ofertado más o menos", ha respondido.