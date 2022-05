Luis Rueda: "El Oviedo tiene otra final el domingo; no existe más tras ese partido"

¿Te decepcionó el Oviedo?

"Se rompe una racha buenísima que ha hecho que el Oviedo esté hasta la última jornada peleando por el playoff. Las Palmas estuvo mejor que el Oviedo".

Se rompe esa racha en el peor momento.

"Las rachas se rompen cuando tienes rivales potentes. Creo que al Oviedo le perjudicó que se le pusiera pronto el partido de cara. No hay que darle más vueltas, ha habido una racha increíble. Es una pena, el Oviedo ha dejado de depender de sí mismo".

El Oviedo depende de otros resultados

"No creo que eso influya. Lo que tienes el domingo es una final porque no existe más tras ese partido. Hay que centrarse en tu trabajo. Depende de lo que pase en otros campos, pero dependes de tu trabajo. El Oviedo tiene jugadores experimentados. Toca estar centrados en ganar al Ibiza, que no será sencillo".

Vuelven las críticas a Ziganda. ¿Crees que fue defensivo?

"Los partidos no se dan, a veces, con una idea que tiene el entrenador. Un partido te puede salir de muchas maneras. Para contrarrestar a un equipo muy combinativo, toca estar muy organizado defensivamente. Cuando robábamos el balón, no había posibilidad de conservarlo. Son partidos que te salen mal. Los palos son normales, porque la gente apuesta a caballo ganador. Los entrenadores valemos el último resultado".

¿Es mejor equipo Las Palmas que el Oviedo?

"El Oviedo puede estar en esta posición, pero a nadie debería extrañarle que estuviera el décimo. Hay equipos con más plantilla por detrás del Oviedo. Los que están por arriba están demostrando tener una capacidad altísima. Además, este es el playoff más caro de los últimos años".

¿Cómo crees que encarará el Sporting el partido ante Las Palmas?

"Creo que todo el mundo compite igual. Nos estamos olvidando que el Sporting, con el nivel que está teniendo esta temporada, aunque ponga el 200%, puede ser que no le dé para ganar a Las Palmas. Eso no quiere decir que lo vaya a poner fácil o no. Todos los deportistas son profesionales. Muchas veces, jugar sin presión puede ayudar. El Sporting hizo un partido de mucho ritmo ante el Girona. Si está a ese nivel, puede competir a Las Palmas".

¿Y el Burgos?

"Estás hablando de una jugada a tres bandas. Esto pasa cuando no dependes de ti. El Girona es el que se está jugando algo. Entiendo que el Burgos hará todo lo posible".

Hemos visto muchas cosas raras en las últimas jornadas...

"El último partido siempre es dramático si te juegas algo. Normalmente siempre suele ganar el que lo necesite, aunque entran cosas que pueden romper esa normalidad: penaltis, lesiones, expulsiones. Aunque a veces suceden cosas extrañas. No hay que dar nada por sentado. Son partidos con mucha tensión, nerviosismo y ansiedad. Llegar a esta situación, con opciones de jugar el playoff, es para tenerlo en cuenta y agradecer".