Luis Rueda en #DCA: "La temporada del Oviedo es de notable alto"

"La situación era complicada cuando no dependes de ti mismo en la última jornada. Estas cosas pueden suceder", dice Luis Rueda tras quedarse el Real Oviedo a las puertas del playoff de ascenso a pesar de ganar al Ibiza. El equipo de José Ángel Ziganda estuvo con la posibilidad abierta del playoff hasta el último minuto, pero finalmente no pudo ser. Analizamos con Luis Rueda el rendimiento del conjunto azul y el presente inmediato del club tras el cierre de temporada.

¿Qué nota le pones al equipo?

"Sobran las palabras respecto a la nota y al trabajo realizado por esta plantilla. Solo hay que mirar la clasificación: el Oviedo ha hecho 68 puntazos y solo ha dejado de sumar ocho fines de semana. La nota está clara y, para mí, es un notable alto. Con 68 puntazos, en el 99% de las ligas en Segunda te da para jugar el playoff. Un sobresaliente es el ascenso".

Al principio de temporada, casi nadie esperaba este rendimiento del Oviedo

"Tengo la sensación, y es mi humilde opinión, que todos los proyectos se basan en continuidad de porcentaje alto de plantilla. Creo que, por primera vez, el Oviedo tiene unas bases sólidas en la plantilla, más que en otras temporadas. Hay cimientos importantes".

¿Cómo viviste en el Tartiere esa celebración del playoff?

"Con incredulidad, la verdad. Tenía una notificación en el reloj que me decía que el Burgos-Girona había terminado 0-0. Vi la notificación y no di crédito a lo que estaba viviendo. En esos segundos puede haber un error en la notificación, no sabía qué hacer. Estamos tan faltos de alegrías que nos enganchamos a cualquier cosa".

Ahora, el futuro. Lo primero es cerrar la dirección deportiva.

"Es una faena que en las últimas semanas tu director deportivo se vaya. Lo que está muy claro es que puede haber dejado trabajo realizado y que, a partir de ahí, se asiente el trabajo del nuevo director deportivo. La idea la marcado Cuco: jugadores con contrato y una confianza grandísima en jugadores de El Requexón".

¿Qué opinión tienes de la salida de Rubén Reyes?

"Desconozco los motivos y la situación contractual. Quizás el momento en el que ha sido... no pasaba nada por esperar una semana más".

¿Crees que la renovación de Ziganda debe depender del director deportivo que llegue al Tartiere?

"Cada director deportivo viene con una idea, pero es difícil no renovar a un cuerpo técnico que ha mejorado cada año su clasificación, que ha cogido a este equipo como lo ha cogido, y que se ha quedado a las puertas como ha hecho el Cuco. Ahora tendrán que sentarse a hablar y poner cada uno sus ideas. A partir de ahí, intentar legar a un acuerdo. Lo más importante para el Oviedo es sentar las bases de un proyecto. En esta categoría los proyectos continuistas, salvo que dispongas de un presupuesto altísimo, son los que te llevan al éxito".

Hay ofertas por jugadores importantes que pueden irse...

"Siempre sucede. En un equipo siempre hay bajas por rendimiento y hay salidas e incorporaciones. Lo más importante es que hay jugadores con contrato que otras temporadas no tuvimos. A partir de ahí, hacer la plantilla más competitiva posible. Esto funciona así: presupuestos altos hacen que tengan más dinero, más dinero hacen que tengan mejores futbolistas y mejores futbolistas, más puntos. No hay más".