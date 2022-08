Luis Rueda: "Cuando juegas en casa tienes que ser algo más protagonista"

Luis Rueda analizó en Deportes COPE Asturias el primer partido del Real Oviedo en esta temporada 2022-23. El conjunto azul cayó derrotado ante el Andorra en el descuento del choque. "Las sensaciones que dejó el Oviedo en ciertos tramos de partido no fueron buenas, pero hay que reconocer que se tuvieron ocasiones para poder ganar", afirma Luis.

Para Rueda, el Andorra no fue tan superior al Oviedo como indica la posesión. "La superioridad no se mide en la cantidad de pasecitos que das. Todo depende de la idea o el fundamento que tú tengas. No vi ningún tipo de peligro en el marcador en la primera parte. El Andorra tenía la posesión y el Oviedo quizá tuvo que corregir alguna cosa táctica, pero nada más", dijo.

La segunda parte fue otra historia para el Oviedo, que reaccionó con varias ocasiones tras la entrada de Marcelo Flores, Enrich, Montoro, Sangalli y Jimmy. "La segunda parte se agita. El Andorra ya no tiene tanto balón y el Oviedo tiene varias ocasiones para liquidarlo. Cuando no matas el partido lo puedes pagar", dice Luis.

El 'míster' ve varios handicaps en la derrota del Oviedo. "Cuando juegas en casa tienes que tener algo más de personalidad, ser más protagonista en el juego con el estilo que sea. En banda no estuvimos muy finos porque no nos asociábamos bien", apunta. Aún así, quiere ser positivo. "Me quiero quedar con esos 10-15 minutos que el Oviedo tuvo ante el Andorra, que es un equipo con mucha posesión pero que en las áreas tiene sus debilidades. Nosotros estuvimos muy bien en la nuestra pero no estuvimos acertados en la suya", aclaró.

Por último, no le llamaron la atención los fichajes. "El equipo está ideado para jugar con Miguelón y Pomares. David Costas, estando bien, puede jugar. Poca participación de Aceves que estuvo aceptable. A Flores apenas se le vio y a Montoro y a Enrich no se les puede medir", finalizó.