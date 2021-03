Luis García Plaza pone de acuerdo a oviedistas y sportinguistas

ESCUCHA LAS PALABRAS DE LUIS GARCÍA PLAZA, ENTRENADOR DEL MALLORCA.

El entrenador del Mallorca, Luis García Plaza, se mostró contrariado tras el empate contra el Real Oviedo (0-0). El líder de Segunda acumuló su segundo partido sin ganar después de perder en Gijón en la anterior jornada. El técnico argumentó así el doble tropiezo. "Cuando un equipo se te mete tan atrás, tan atrás como el Oviedo, o estás muy fino o hay alguna jugada individual... Es lo que nos vienen a hacer ahora. Incluso nos lo hizo el otro día el quinto clasificado en Gijón. Los rivales se nos meten muy atrás y nos está faltando más talento individual de los jugadores. Los rivales, en los últimos partidos, se meten atrás, a defender, a defender, a defender. Si no abres el marcador, pues ellos van creciendo en su juego, y con el empate les vale. Quieren ganar, con todo el respeto al Oviedo, que ha tenido una para ganar, pero si no abres el macador no es fácil. Sabemos que va a haber ahora muchos partidos así, donde los rivales se encierran mucho y nos va a costar", lamentó.

"No me saquéis el titular. No es una crítica. El Oviedo ha hecho su partido, un gran trabajo defensivo y les felicito. Pero desde el minuto uno les valía el punto, es respetable, y entonces nos cuesta mucho más. El portero tardaba mucho en sacar... Se juega menos tiempo", continuó Luis García Plaza.

Al Mallorca, líder de la Segunda División, le ha ido mal esta temporada en los cuatro enfrentamientos contra los equipos asturianos. Frente al Sporting, empató en casa (0-0) y perdió en El Molinón (2-0). Contra el Oviedo, igualó en los dos encuentros (2-2 en el Tartiere y 0-0 este sábado).