Luis Carrión sobre su futuro: "Hablo con el club y estamos en sintonía; solo importa el Andorra"

El Real Oviedo se encuentra a solo dos días del último partido en el Carlos Tartiere de esta temporada en la liga regular. Será este domingo (18:30 horas) frente al FC Andorra, que pelea por la salvación. El Oviedo busca una victoria que le mantenga en puestos de playoff de ascenso de cara a la última jornada.

Incluso hay una opción de que el Oviedo consiga el playoff de forma matemática. Si los azules ganan al Andorra y el Sporting y el Elche no ganan sus encuentros frente al Eibar y al Eldense, respectivamente, el Oviedo será, de forma matemática equipo de playoff.

Luis Carrión en la previa

Antes del entrenamiento de este viernes en El Requexon, ya con la presencia de Santi Cazorla junto a sus compañeros, tras descansar el jueves, Luis Carrión compareció en sala de prensa antes del duelo frente al Andorra.

Convocatoria. "Santi jugó más de lo que debía y está cansado, pero la idea es que pueda estar el domingo. Luismi estará bien".

Reservar jugadores ante el Andorra. "Contra el Espanyol no pensamos en guardar gente de cara al siguiente y así lo haremos también contra el Andorra".

Recuperarse de la derrota ante el Espanyol. "Para nosotros es fácil. Nada externo nos debe de hacer pensar en otra cosa que no sea el Andorra. Analizamos el partido ante el Espanyol, las cosas buenas y malas. No pensaremos en ese partido más porque no tiene solución. SIempre hay que mejorar cosas y en eso estamos".

Jugadores con molestias. "Ya la pasada semana tuvimos gente con molestias. Tuvimos que cambiar un entrenamiento para ponerlo al día siguiente, pero me imagino que todos los equipos estamos igual, no es algo importante. Si hay algún jugador que no está bien hay otros en el banquillo".

Andorra. "He visto muchos partidos del Andorra desde la llegada de Ferrán Costa. Nuestra misión es ser mejor que el rival. Que venga tanta gente es un aliciente. Trataremos de ser mejor que el Andorra que es lo más importante".

Jornada en horario unificado. "Según qué resultados puede variar todo. Es importante saber que lo primero y primordial es ganar el nuestro, luego veremos qué resultados se dan. Podemos meternos en playoff de forma matemática y es nuestro objetivo".

Propuesta del Andorra. "Hay equipos abajo que juegan bien, por ejemplo el Amorebieta. El Andorra es un equipo trabajado y han hecho mejores partidos de lo que dicen sus resultados".

Recursos en la plantilla. "Lo que intento es sacar el mejor once para ganar el partido. Tengo mucha variabilidad en el equipo. Sebas Moyano no jugó el otro día, que para mí es importante. Ni Lucas, Jimmy u Homenchenko.

Qué espera del partido ante el Andorra. "Pienso que vamos a hacer un gran partido como hicimos ante el Espanyol. Luego analizaremos variables, como otras que hay en el fútbol. Espero que pasemos mucho tiempo en campo rival y que salga todo bien. Queremos que se vea un buen espectáculo y espero que ayudemos".

Tres derrotas en tres partidos contra el Andorra. "Al Zaragoza tampoco le ganábamos, ¿no? Las estadísticas no afectan, no son importantes. Lo importante es saber como juegan Mar´sa o Jandro Orellana y actuar en consecuencia. En eso estamos trabajando".

Interés de Las Palmas. "Agradezco que no hayáis dado mucho pie a bulos. En estos momentos salen bulos y se puede hacer daño. Vuestro comportamiento es hacer lo mejor para el Oviedo y que estemos tranquilos para el domingo. Para mí lo más importante y lo único es ganar el domingo, nada más. Para todos los jugadores, los que terminan contrato y los que no, es ganar el domingo. Han salido cosas todo el año de jugadores y ahora también. Tengo clarísimo lo que tengo que hacer. Hablo con el club y estamos en la misma sintonía. El objetivo es que el domingo ganemos y que el Oviedo esté en Primera División".

Ilusión con el ascenso. "Percibo que puede ser un año bonito. Si llegamos al playoff no queremos quedarnos ahí. Queremos aprovechar esta oportunidad porque no pasa todos los años. Veo mucha ilusión en el club, en la ciudad. Queremos conseguir el primer paso el domingo y si no lo conseguimos trataremos de hacerlo el domingo siguiente. Que todo esto sirva para meternos en playoff y conseguir el objetivo de ascender".

Polémica arbitral. "Tengo mi forma de ser y no me la va a cambiar nada ni nada. Creo en la honestidad de todo el mundo, en primer lugar en la mía. Lo que tengo que hacer si no quiereo llenar a mi equipo de excusas es no quejarme en caso de decisiones en contra o de lesiones. Tengo que ver por qué en el momento del córner no estamos bien ubicados y pasa lo que pasa. Nunca he puesto una excusa de nada, eso acabó en cuanto terminó el partido. Mi forma de ser me dice que quiero un equipo sin excusas. Vamos a ir a lo que tenemos que hacer que es ganar el domingo. Seguro que la gente entenderá todo esto".