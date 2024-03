Luis Carrión no firma el playoff: "Quiero que mi equipo tenga humildad, ambición y trabajo"

Alcanzar el playoff. “Cuando estábamos lejos del playoff decíamos que nuestro objetivo es estar al final. Ojalá entrar pronto y que no nos saque nadie, peor que lo importante es estar en la jornada 42 lo tenemos claro. El partido de mañana es importante y queremos ganarlo".

¿Partido parecido al de ida? “Veremos su alineación, han cambiado algunas piezas. Creo que puede ser un partido abierto. Allí presionamos bien y generamos ocasiones de gol. Esperemos que mañana sea un partido que, parecido o no, lo ganemos nosotros".

Afición ante el Racing. “Veo a la afición entregada con el equipo. Percibo que habrá mucha gente mañana y vamos a hacer un esfuerzo grande para que la afición esté contenta con el equipo. Queremos que la gente siga ahí y nos ayude a conseguir victorias".

Apoyo del Tartiere. “Muy importante. El nivel de juego ayuda, pero es importante que la gente te apoye y siempre he sentido eso. Es un día importante para disfrutar juntos del partido y acabar con una victoria para que todos estemos contentos".

¿Cómo ves a los equipos de la zona alta? “Veo bien a todos. Días buenos y malos tenemos todos. Se está viendo que muchos equipos de arriba están ganando. Habrá que ganar mucho el ara conseguir el objetivo. Nosotros pensamos mucho en nosotros. Si ganamos dejamos a más de un partido a un rival y eso es importante”.

¿Qué partido le puede venir mejor al Oviedo? “El Racing hace bien varías cosas. Si tienen que elaborar lo hacen bien y si tienen que correr también. Tienen momentos de mucha energía y momentos más pausados. HemoS trabajado como hacerles daño. Nuestra forma de entender el fútbol es importante y creo que podemos hacerles daño así. Estamos preparados y el equipo está bien”.

¿Te está sorprendiendo Viti en el lateral? “No lo había tenido y no sabía los conceptos que podía tener. Es listo, inteligente, se adaptó rápido y lo está haciendo muy bien".

¿Crees que el equipo puede mantener el buen juego o predominas los resultados? “Para conseguir resultados hay que tratar de hacer lo que se trabaja. Cuando decimos que es un partido vital o muy importante les digo que hay que jugar a fútbol. No hay que hacer cosas muy diferentes. Dependiendo del rival, hacerles daño. Nuestra forma más sencilla de ganar es haciendo lo mismo que venimos haciendo. No deberíamos cambiar. Y si cambiamos sería un problema”

Vueltas al once. “Voy viendo el rival y posibilidades que puede ofrecer. Como tengo variabilidad… Luego voy viendo la semana de entrenamientos y el aspecto mental. Cómo van estando los jugadores. Y ver qué puedo hacer después. Luego durante el partido puede ir cambiando”.

Sobre Camarasa. “Le veo bien. Tiene un problema en la planta del pie que le impide hacer ciertas cosas. Ha ido tratándose, empieza a hacer alguna cosa en el campo. Creo que para el final puede estar”

¿Firma el Play Off? “He tenido un mensaje agresivo todo el año. Hemos conseguido llegar a Play Off. Siempre intento inculcar mirar lo más adelante que se pueda. Y si no da, que no sea por lo haberlo intentado. Quiero que mi equipo tenga humildad, ambición trabajo y ganas de ir a por lo que tenemos delante”.

En los últimos partidos al equipo le ha costado entrar. “Ayer me decía un amigo que es un equipo diésel. Me encantaría empezar como el día del Burgos. Estadísticamente mis equipos meten el 60/70% de goles a partir del 60. Y eso tiene un porqué. Aquí ayuda que los que salen de banquillo mejoran a los que hay en el campo. Un partido son casi cien minutos. Hay que hacer cosas para desgastar al rival. Yo nunca digo que hay que empezar suave… Al principio llegan más rápido a las ayudas y en las segundas ya hay más espacios. Quiero que mi equipo ataque siempre. Siempre hemos ido a ganar”.

Sobre Álex Millán. “Hay pocas personas que hagan sumar con el simple hecho de estar. Cuando tienes un compañero al lado que se está matando en esa situación… Con Mario pasa igual. Con Rodri. Yo diría de que me quejo? Si tengo gente que está aquí".

Sobre Paulino. "Paulino está cada vez mejor. Empezó regular contra el Albacete, pero un jugador como él puede permitirse fallar porque luego hay situaciones que te permite ganar los partidos. Nos tiene que dar mucho, le tengo un gran estima".