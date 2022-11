Luis Ángel Duque en #DCA: "El Leganés está en buen momento. Idiakez va dando con la tecla"

El Sporting recibe este sábado al Leganés, un equipo que llegó de Primera División hace tres temporadas, pero que parece que todavía no le ha cogido el pulso a la Segunda División. El primer año se quedó a las puertas del ascenso, pero ya el año siguiente la temporada se le hizo cuesta arriba. En la presente, no ha arrancado bien, aunque en los últimos encuentros ha conseguido redirigir la marcha. Lleva cuatro partidos sin perder y tiene un punto menos que el Sporting. Luis Ángel Duque, leyenda pepinera y colaborador en COPE, analiza cómo llega a El Molinón el equipo pepinero en Deportes COPE Asturias.

Y es que pese a haber caído eliminado en Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría, la dinámica liguera venía siendo positiva: “Está bien en los últimos partidos. Empezó muy mal, pero hubo partidos que no merecía perder. Últimamente esta entonado, no tengo en cuenta la Copa. Idiakez va dando con la tecla y va encontrando un once dentro de una plantilla que yo creo que es mejor que la del año pasado”.

El arranque de temporada no ha sido bueno, pero Duque confía en que todavía hay margen para ir mejorando en la tabla: “La Segunda es muy larga y complicada. Te crees que estás perdido y haces dos o tres resultados y te pones a tiro de piedra. Son dos equipos que al empezar parecía que tenían que mirar arriba y están a tiempo. Quedan una barbaridad de partidos y de puntos. Hay cuatro o cinco futbolistas extraordinarios. Destacaría a José Arnaiz. Es de los mejores jugadores de la categoría. Tiene un equipo muy bien armado y equilibrado”.