Unai Medina responde al perfil de jugador que antepone el rédito colectivo a cualquier otro objetivo individual. Su ecosistema está en el equipo. Por eso, cuando escucha términos como grupo o solidaridad, él responde al instante: “Me encantan”. Y remata: “Prefiero trabajar en la sombra y que otros se lleven los elogios. Si las cosas van bien en lo colectivo, irán bien para todos en lo individual”.

Si el mundo del fútbol acoge distintas tipologías de jugador, Unai Medina elige la de la normalidad. “Soy muy tranquilo, soy un chico muy normal, no me gusta que se me vea mucho. Como se dice aquí, un paisano”, explica adaptándose a su nueva hogar. En Soria, al despedirse del Numancia, dedicó la carta del adiós a nombrar a todos los empleados que le hicieron feliz durante cuatro años. “Sentí el cariño de una ciudad y un club y de esa forma lo quise agradecer”, recuerda.

El lateral derecho del Sporting reconoce que su forma de afrontar la profesión difiere de un determinado prototipo de futbolista que llena más portadas, pero él no duda ante esta cuestión: “Estoy contento de ser como soy y seguiré así toda la vida”. Unai, en los micrófonos de Deportes COPE Asturias, transmite serenidad y humildad. Sus palabras enseñan el esfuerzo de una carrera asentada en LaLiga, de la que presume sin olvidar la modestia: “He luchado mucho por ser futbolista”. A Mareo llegó este verano un canterano del Athletic que recorrió un trayecto desde el escalón más pequeño del equipo alevín. “Completé todo el ciclo formativo, doce años. En Lezama fui feliz”, resume. Unai devora el fútbol: “Veo muchísimos partidos cada fin de semana, de todas las categorías. Me gusta seguir a amigos y compañeros con los que jugué, muchos están ahora en Segunda B”.

El fin de semana le espera el Numancia, su casa durante cuatro años. Allí disfrutó de una final del 'play off' (“hicimos una gran remontada y nos metimos en la última jornada”). Ahora, el reto del ascenso lo persigue en Gijón. “Estamos creciendo. Queríamos estar más arriba, pero estoy convencido, como todo el equipo, de que esto no es como empieza sino como acaba. Vamos a ir para arriba”, enfatiza. Unai, que firmó un contrato por dos temporadas más una tercera opcional, se siente “muy feliz” en Gijón y espera “estarlo más cuando el equipo alcance la zona alta”. Agarrado a la titularidad, promete más: “Espero soltarme aún más y tirar más hacia arriba, que es lo que me gusta, y defender bien, que es lo que hace falta”.