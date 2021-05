El consejero del Sporting Fernando Losada ha valorado el momento del equipo, aún en 'play off' pese a sumar cinco jornadas sin victorias: "Estamos donde queríamos estar, desde el principio, peleando por el objetivo de estar arriba y subir. Lo que toca es seguir trabajando, no pueden venir ahora las dudas por unos resultados que no son los que estábamos consiguiendo. Todos los equipos han pasado sus baches, nosotros ya hemos pasado el nuestro. Queda ir a tope al siguiente partido y sería una victoria que nos vendría muy bien. Estmaos contentos por la marcha del equipo. Es el momento de estar más unidos que nunca. Máximo optimismo".

Losada también se ha referido a la cada vez más lejana vuelta del público a los estadios. "Nos gustaría, sería un momento excepcional para recibir el resplado de la afición. Los clubes nos preguntamos por qué hay público en algunos partidos no profesionales o en otras actividades deportivas o recreativas. (No entendemos) por qué no hay público en El Molinón, que creo que es el escenario más grande en Asturias para recibir público, con un protocolo que el club ha trabajado mucho. Respetamos las dudas que tiene el Ministerio de Sanidad, pero las medidas tienen que ser iguales para todos. Si no es la semana siguiente o la próxima, esperamos que más tarde o temprano puedan acabar los aficionados acompañándonos en El Molinón", ha respondido el consejero del Sporting.