ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A ABELARDO EN DCA

Abelardo Fernández, el técnico del último ascenso, ve al actual Sporting preparado para dar el salto de categoría. “Este año hay que intentarlo. Cuando se te presenta una oportunidad... Al equipo no hay que meterle presión. David Gallego está haciendo un grandísimo trabajo, también Javi Rico, el club. Hay que mantener la tranquilidad y seguir disfrutando como lo estamos haciendo los sportinguistas. Tras 17 partidos no es una casualidad. ¿Por qué no vamos a soñar con que, al final de las 42 jornadas, podamos tener al Sporting en Primera?”, se pregunta el entrenador gijonés.

“Los últimos resultados no me dicen nada negativo, todo lo contrario. Se perdió contra el Espanyol en los últimos minutos. En Mallorca se hizo un partido buenísimo que se mereció ganar. La imagen es sobresaliente. Es un equipo muy sólido. Todos defienden, todos presionan e incomodan al rival”, apunta el Pitu Abelardo en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

El exentrenador del Sporting cree que “hablar de ascenso directo, con el potencial de los rivales y los presupuestos que tienen, no es fácil, pero si el Sporting sigue así peleará por meterese en promoción”. Y añade: “Los de arriba llevan una puntuación increíble. Nosotros subimos con 82 puntos y el Girona no subió con los mismos. Hicimos 38 en la primera vuelta y 44 en la segunda, que es una barbaridad, pero ahora llevan más ritmo de puntuación. Con la crisis en el fútbol, no ha habido traspasos. El Espanyol, el Mallorca y el Leganés tienen una plantilla muy parecida a la de la pasada temporada. Creo que el Sporting, con el Almería, el Rayo, el Girona... puede pelear con ellos por meterse entre los seis primeros. Y si te metes ahí, está los ejemplos del Elche, el Córdoba, Osasuna. Cualquiera, también el sexto, puede subir”.

Sobre nombres propios, Abelardo destaca a Pedro Díaz, que “ya está asentado; el segundo año es el más complicado y se está convirtiendo en un jugador apetecible para la Primera División. Gragera lo está haciendo muy bien. Manu ya tiene una trayectoria y una calidad fuera de dudas. Me está sorprendiendo Guille Rosas. Es valiente, no le conocía mucho. Pablo García también. Y Pelayo el otro día de lateral hizo un grandísimo partido. Los Javi Fuego, Babin, Mariño o Carmona son claves para aportarles esa experiencia y aconsejarles”.

SU RELACIÓN CON EL SPORTING

En la charla en DCA, el Pitu recuerda su ascenso como entrenador: “Fue un año parecido a este, que parecía que nadie apostaba por nosotros. Pero yo le doy más mérito a la permanencia del año siguiente que al ascenso”.

Su relación actual con el Sporting es fluida: “Tengo mucha relacion con Joaquín. También hablo con el presidente, alguna vez hemos ido a comer. Mi relación es muy buena. Yo intento darles los consejos que puedo. Estoy disfrutando mucho del equipo, con gente veterana y mucha gente de la cantera, que es la que más siente el equipo. Pero también son importantes otra serie de futbolistas muy buenos en la categoría”. Abelardo, más o menos cerca del club, sigue todo lo que ocurre en torno al equipo. “Yo viví la época dorada como aficionado, y luego compartí vestuario con Jiménez, Joaquín, Cundi... Jugué en Primera con el Sporting, nos metimos en la UEFA. El Sporting está en mi corazón”.

SU FUTURO COMO ENTRENADOR

El Pitu Abelardo reconoce que está “con ganas de entrenar, pero sin ese ansia de estar desesperado ni mucho menos”. El técnico reconoce que sí le llegan ofertas de Segunda: “Llegan pero es cierto que espero por alguna oportunidad de Primera. Pero no se me caen los anillos (por entrenar en Segunda), no está el tema para exigir equipos”.

Del actual fútbol sin aficionados, bromea al recordar que “lo único positivo para el entrenador es que el jugador, sin público, te escucha durante los partidos”. “Se echa de menos a los seguidores, el ir a los campos. Yo tengo muchas ganas de ir a El Molinón. Con este inicio del equipo, ¡lo que estaríamos disfrutando en el estadio!, habría un ambiente increíble”.