Los recuerdos de Rafel Sastre: "La mejor época de mi vida la viví en Gijón"

El Sporting se encuentra en Mallorca, tierra de uno de los iconos rojiblancos del arranque de siglo, Rafel Sastre. El que fuera capitán del conjunto rojiblanco vive en su pueblo natal, donde se ha aislado del fútbol, aunque nos cuenta en Deportes COPE Asturias que aprovechará la estancia del Sporting en la isla para visitar a viejos amigos.

Una vez que colgó las botas, Rafel Sastre se dedica ahora al negocio familiar, alejado del mundo del fútbol: “No me puedo quejar. Tengo una panadería junto a mis hermanos y estoy trabajando aquí con ellos, en mi casa, en mi pueblo, en Benissalem”.

Y es que ya han pasado unos cuantos años desde que Sastre dejó el Sporting: “Estoy bastante desconectado, no es que no quiera, es que no tengo tiempo. No es una cosa que haya querido desconectar. Cuando lo dejé lo pasé muy mal, pero cuando encontré la salida se me olvidó todo. No es algo que lo haga adrede, pero ahora mismo no tengo la necesidad de estar conectado con el fútbol. El único vínculo es mi hijo, que tambiién juega, y veo algún partido por la tele, pero no estoy conectado. Si tengo alguna duda de fútbol le pregunto a él”.

Evidentemente lo que sí quedan son los recuerdos en la retina: “Los recuerdos son emocionantes. La mejor época de mi vida la viví en Gijón y eso no se olvida. Pero eso es pasado, el fútbol terminó. Ahora tengo otras preocupaciones. Le deseo lo mejor al Sporting”.

Y entre esos recuerdos están los primeros días: "Estaba en el Cádiz y en una liguilla en Amurrio vinieron a vernos jugué de lateral y habían venido a vernos Eloy Olaya y Pepe Acebal y fui a Gijójn. Los comienzos fueron duros, pero con los años la cosa mejoró. Fueron diez años fantásticos”.

Con el ascenso de la 2007/2008 en el palmarés, fueron buenos años con Manolo Preciado al frente: “Fueron los años del ascenso, jugamos en Primera, que es el sueño de cualquiera... Creo que hubo años mejores para mí que los del ascenso o de los años de primera, pero esos son los que quedan en el recuerdo. El balance que hago es muy positivo”.

El que fuera capitán del Sporting promete visita pronto a Gijón: “Tengo amigos en Gijón. La semana pasada todavía estuvieron unos amigos aquí en casa, y en otoño iremos para allá unos días. Con ganas de ir. Con todo el tema este del Covid hace un par de años que no vamos para allá. Tenemos ganar de ver gente y tomar una sidrina”.