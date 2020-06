El encuentro de esta noche entre el Sporting y el Oviedo tiene en vilo a todo el Principado. Los políticos de la región también se pronuncian acerca del derbi asturiano, el primero de toda la historia que se jugará sin público.

Es el caso del presidente, Adrián Barbón, que no se declara aficionado al fútbol, pero envía “un saludo lleno de cariño para los aficionados que van a seguir el derbi". "Yo soy socio del Real Titánico”, recuerda para dejar claro que no tiene preferencias para el encuentro de El Molinón. Además, Barbón espera “un partido que merezca la pena, aunque es cierto que pierde emoción al no haber público; el coronavirus nos ha cambiado y esta es una medida de seguridad lógica, aunque dura. Prefiero mirar hacia adelante y espero que el próximo derbi se pueda afrontar con público”.

Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Ana González, se pronuncia sobre un posible recibimiento a los equipos y comprende que “los seguidores del Sporting y del Oviedo quieran acercarse a animar y a jalear a los jugadores, pero es tan importante cumplir las normas de seguridad; si se va a recibir hay que mantener las distancias y hay que ir con mascarilla, es un elemento de protección”. González pide a los aficionados “prudencia”. La alcaldesa de Gijón también quiso pronosticar un marcador para el derbi asturiano: “Lo tengo clarísimo, va a ganar el Sporting por dos goles”.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, confía en una victoria oviedista "por 0-1 en el último minuto". "Lo necesitamos", destaca Canteli.