Los plazos permiten a Borja llegar al derbi

El agente de Borja Sánchez aporta luz en la situación del canterano del Real Oviedo, en su semana más atípica desde que llegó al primer equipo. “Borja está bien. En casa, confinado. Entrenando vía 'online' lo que le manda el cuerpo técnco. Está activo. Tiene que pasar pruebas diarias que hasta la fecha están dando negativo. El último resultado sería el sábado; si da negativo, y el horario del entrenamiento se lo permitiese, podría entrenar ya con el equipo; si no entrena, sí estaría disponible para el domingo”, sintetiza Joyce Morenoen una entrevista en Deportes COPE Asturias.

Borja se mantiene en su domicilio desde el pasado lunes, cuando le comunicaron que un contacto estrecho dio positivo en COVID-19. Los plazos permiten su incorporación para el derbi, al menos para que Ziganda pueda convocarle. Más difícil se prevé su participación de inicio en el duelo contra el Sporting, aunque su representante asegura que estará en buenas condiciones. “Borja ha hecho toda la pretemporada. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos. En el fútbol profesional, no se pierde la forma por variar los entrenos durante cinco días. Las sesiones en casa son para poder activarse, sudar, soltar piernas, hacer dinámicas de fuerza, estiramientos, movilidad. En principio, un jugador con la dinámica de partidos que lleva Borja no se tendría que resentir”, asegura el exfutbolista del Real Oviedo.

Joyce Moreno jugó un derbi en El Molinón. Conoce la relevancia de la cita de este fin de semana. A Borja le llega este confinamiento “en una semana preciosa para el fútbol asturiano y español”, lamenta el agente de futbolistas, quien destaca la capacidad de adaptación del mediapunta. “Él es tranquilo, sereno, lo ve como una situación más de la vida. Nadie está exento. Dentro de lo que cabe, fue solo un pequeño fastidio momentáneo cuando recibió la noticia, pero está sereno, entero. Este tipo de situaciones las tenemos que normalizar, no queda otra. Hay que darle esa normalidad”.

Tras el verano, ¿la renovación?

El oviedismo espera por Borja, el héroe azul en el último derbi. “No hemos hablado más de ese gol. Borja es sumamente humilde, nada vanidoso. No es un futbolista al uso. Fíjate cómo es... Cuando metió el gol de El Molinón, le dije: 'vaya golazo'. Y él me respondió: '¿de verdad? Vaya alboroto se ha formado'. Borja no se da importancia”, destaca Joyce.

El representante reconoce que este verano ha recibido “alguna llamada” preguntando por el canterano. “Siempre hay algun interés, no voy a mentir; es joven, por sus características llama la atención. Pero Borja es de Oviedo, oviedista, y está en el equipo de su corazón. Tiene dos años de contrato y es feliz”, destaca.

A corto plazo, se espera que el club cite a Borja para valorar una mejora de contrato. “No me sorprendería que se pudiese producir”, apunta Joyce Moreno; “si se produce, será algo natural, sin forzar las cosas. Borja está contento con su contrato, contento en el fútbol profesional. Si te llaman para mejorar, por supuesto que estará bien”.