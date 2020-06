“La carrera de Borja en el gol no la vamos a olvidar nunca los oviedistas”. Diego Cervero celebra la victoria en el derbi. "Esa jugada, para un oviedista, es muy grande, le quedará para siempre. Fue muy bonito de ver”, destaca sobre el goleador en El Molinón. “Fueron tres puntos muy sabrosos y en un escenario inmejorable. La portería a cero, el gol de un canterano... Todo fue positivo para el Real Oviedo”, aplaude.

“A veces los jugadores no lo queremos ver, pero estás en el banquillo, juegas media hora y eres más importante que quien juega los noventa minutos. Los entrenadores valoran todas esas cosas por el bien del equipo y hasta por el bien de cada futbolista. No sé si Borja hubiera hecho esa cerrera si hubiera jugado todo el partido”, explica el delantero.

Cervero halaga a Borja, “un chaval espectacular con la cabeza muy bien amueblada". "Él sabe que tiene que ser más regular. Si a eso que ya hace le da continuidad, puede dar tantas alegrías que tengamos que venderlo”, pronostica. “Ojalá siga en el Oviedo y sea un referente. Pero también me gustaría ver un traspaso a un grande, por él y por otro motivo: nos volvería a poner en el mapa. Vale más crear un proyecto en torno a un jugador de la casa, pero a él le deseo lo mejor. Vamos a disfrutarle, tiene contrato. Y que salga el mejor Borja durante más partidos”, le reta el exjugador azul.

En la previa del derbi, en el Tiempo de Juego Asturias, el nuevo delantero del Atlético Sanluqueño confió el éxito del Oviedo a la aportación de Sergio Tejera en el centro del campo. “Al final, fue clave, mantuvo el control del partido. Con el 0-1, sueles dar un paso atrás. Cuando el Sporting apretó, Sergio tiró de veteranía sabiendo parar el partido, provocando un par de faltas. Borja decide con ese golazo, pero Sergio estuvo a un nivel muy alto durante los noventa minutos”.

Diego Cervero explica su fichaje por el Sanluqueño, equipo gaditano del grupo cuarto de la Segunda División B. “Vas cambiando de expectativas a la vez que vas creciendo en tu carrera. No esperaba ir allí pero la insistencia, el bajar allí antes de fichar... Las buenas palabras se convirtieron en hechos. Además, esa provincia me trae uno de los mejores recuerdos de mi carrera”, dice el ovetense acordándose del ascenso en el Ramón de Carranza. En Sanlúcar de Barrameda coincidirá con un delantero internacional: “¿Dani Güiza? Somos incomparables. Es un campeón de Europa. No puedo compararme a él. Aprenderé de Güiza para copiarle un poquitín en lo que me quede de fútbol”.

Tercera edición de su Campus

El futbolista tiene ya diseñada la tercera edición del Campus Diego Cervero, que contará con dos turnos a partir del 6 de julio. Las instalaciones del Vallobín recibirán a los pequeños y pequeñas futbolistas. “La idea del Campus es algo que me pedían mis amigos. Ellos, además, también están como monitores y entrenadores, son gente muy preparada. Y también está Hernán Pérez, gran entrenador que me relanzó la pasada temporada en el Barakaldo. El Campus está hecho para que los niños disfruten, y para disfrutar yo. A mí me gusta estar presente siempre, aprender de ellos. Y darles también unas pinceladas de oviedismo, que siempre me gusta”, apunta Cervero. La información del campus está disponible en la página web del Vallobín.