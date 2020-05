Los jugadores pasan los segundos test para detectar el coronavirus

LaLiga ha solicitado a los 42 clubes del fútbol profesional que sean muy prudentes a la hora de facilitar información sobre las pruebas médicas que seguirán realizándose a los jugadores hasta el inicio de la competición y durante el desarrollo de las últimas jornadas. La patronal y los clubes pretenden evitar posibles críticas ante el uso masivo de las pruebas para detectar el coronavirus.

Las informaciones de la semana pasada, con los diferentes equipos pasando los pruebas PCR, conllevaron un cierto malestar en la opinión pública. No solo eso. El Gobierno también quiso trasladar a LaLiga su preocupación ante el uso masivo de los test. Desde ese momento, Javier Tebas instó a los dirigentes a que tuvieran un cuidado máximo en cada declaración pública o información de carácter más privado que se traslade a los periodistas.

De esta manera, ni el Sporting ni el Oviedo, que ya mostraron una gran discreción ante las primeras pruebas, ofrecerán información acerca de los test para descartar positivos. Al estar cerradas sus instalaciones a los medios de comunicación, lo que pase de puertas hacia dentro no tendrá trascendencia hacia el exterior. En todo caso, tal y como establece el protocolo de LaLiga, el paso a la siguiente fase de entrenamientos requiere que todos los efectivos que han comenzado la pretemporada se hagan las pruebas.

Tras la primera serie de test, la versión que ofrece ahora LaLiga es que solo se realizarán a casos sospechosos, pero esta medida impediría detectar a los asintomáticos. Esto obliga a los servicios médicos a realizar la prueba del coronavirus a todos por igual, para evitar el riesgo de que un jugador positivo por COVID-19 comience a entrenarse y contagie a otros compañeros, lo que haría peligrar el desarrollo de la competición. El riesgo de contagio es mínimo durante los entrenamientos, pero los futbolistas sí están más expuestos lejos de las ciudades deportivas mientras no haya concentraciones.

Oficialmente, los clubes no hablarán más de este proceso. Sin embargo, todos los jugadores, técnicos y empleados que trabajan con ellos tendrán que pasar todavía varios test antes del regreso del fútbol. Aunque LaLiga exige a los equipos que no haya fugas de información ni declaraciones al respecto, el jugador del Deportivo Aketxe desveló este jueves el camino que seguirán todos entre el viernes y el fin de semana: “Dentro de poco, no sé si mañana o pasado, nos van a hacer los test y, a partir de ahí, imagino que nos dejarán hacer más cosas en grupo".

Los futbolistas del Sporting y el Oviedo se someten ya a la segunda ronda de pruebas PCR para descartar la COVID-19. En esta ocasión, no han sido necesarios los test serológicos, al haberse realizado la semana pasada y conocer ya quiénes presentan anticuerpos de la enfermedad. Tras confirmarse los negativos, llegaría el momento de progresar a la fase 3 de entrenamientos de cara a la próxima semana, con sesiones en las que participarían ya, a la vez, grupos de hasta diez futbolistas.