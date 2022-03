"Los Juegos Olímpicos han sido la experiencia de mi vida"

Jonathan ‘Maravilla’ Alonso está listo para la competición de este viernes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Estará en la Diamonds Boxing Night. El dominicano está siendo una de las revelaciones de los últimos años en el mundo del boxeo. Este miércoles ha sido protagonista en Deportes COPE Asturias desde Adarsa.

“Con ganas de pesarme, siempre se sufre con eso”. Así se encuentra el boxeador afincado en Asturias desde que era pequeño. Últimos detalles para la competición. “Tenemos que enfocarnos en entrenar, dar el peso y mañana dar 64 kilos; llevo 17 años dando el peso”, explica. “No se puede fallar con eso”, asegura. Su peso habitual son 74 kilos; “es el sacrificio que hay que hacer, en mi peso soy de los mejores del mundo, en un peso superior, no”.

“Llego a Mieres con tres años, mi familia se vino primero, mi abuela nos trae a mí y a mi hermano a Asturias; después nos vamos a Avilés”, explica respecto a sus inicios. Allí, probó con el boxeo. “Lo cierto es que me apunté a un gimnasio, aunque el boxeo nunca me llamó. El gimnasio acababa de abrir y la actividad que había era la de boxeo”, explica. Desde el primer día quedó enamorado del deporte. “Es adictivo, en apenas cinco meses ya combatí; al ganar, el entrenador me dijo: “como tú, nace uno de cada millón””, explica Alonso. Uno de sus grandes pilares es su abuela, a la que, reconoce “no le gusta el boxeo, reza para que todo salga bien y me pide que la llame tras cada combate”.

Tuve el privilegio de acudir a unos Juegos Olímpicos. Van los diez mejores de cada peso”. Alonso se clasificó en el Mundial de Bakú. Lo tiene claro “unos Juegos es la mejor experiencia de mi vida”. De Londres tiene varios recuerdos, “a Gasol saliendo del ascensor y dando los buenos días; a Lebron James y Kobe Bryant comiendo hamburguesas a mi lado y los aplausos a Usain Bolt en el comedor de la Villa Olímpica”.

Después de disfrutar de los Juegos Olímpicos, logró ser fichado por un promotor de Estados Unidos. “Me presento en Nueva York de vacaciones y mi entrenador me dice que pruebe en un gimnasio”, explica. En Brooklyn impresiona a todo el mundo en un combate fuera de forma. Allí habla con Héctor Roca, una de las eminencias como entrenadores. Tras el primer entrenamiento, le piden que compita con un boxeador local. Tras ganar las primeras rondas, todo el mundo empezó a grabarle con teléfonos móviles. “Ya empezaba a notar algo”, reconoce ‘Maravilla’ Alonso. Se trataba de Emanuel Rodríguez, tiene un 17-0 y pelea este sábado en el Barclays. Me dijo “buen trabajo, necesitamos más gente como tú”. Así comenzó a entrar en el mundo profesional. A los pocos días de volver a España, me convertí en el primer español en fichar por Estados Unidos.

Alonso también cuenta con una carrera como actor. “Hice ‘Gigantes’ con José Coronado en Movistar +; ahora estoy rodando en Netflix con ‘Bienvenidos a Edén’, en abril estrenamos la serie en 140 países”. Una de las cosas que más orgulloso se siente es de “haber hecho que mi abuela deje de trabajar”.