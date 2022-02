“Los futbolistas están a gusto aquí y ahora es más fácil firmar jugadores para el Real Oviedo”

Fin al mercado de invierno y tiempo para hacer balance. El director deportivo del Real Oviedo, Rubén Reyes, toma la palabra en el Carlos Tartiere. Los fichajes, las salidas, la situación de Brugman y Bastón o el escenario para Ziganda son algunas de las cuestiones que Reyes ha respondido.

¿Es la plantilla que quería?

"He sIdo muy prudente, he hablado con muchos agentes y jugadores. Mantener la idea de tener jugadores en propiedad. Tuvimos que pelearlo, llegamos a acuerdos. Tenemos dos jugadores en buena edad y con grandes capacidades. Poder disfrutar de ellos en los últimos años".

Último día de mercado.

"Es más fácil… hay menos tiempo. La gente tiene que tomar decisiones. Hay que jugar con los valores, los salarios e intentar ajustarnos a la realidad que debemos tener. Vengo de un club que trabaja mucho los días finales. Hay que tomar decisiones. Los clubes de donde vienen tienen unas pretensiones".

Contratos largos.

"Todo lo hablo con la propiedad. Tienen que estar aprobadas todas las decisiones. Si quieres adquirir patrimonio… y lo firmas por poco tiempo. Te va a obligar a hacer una inversión en su salario. Cuando fichas a gente contrastada, es más fácil para mí. Puedes equilibrar los salarios. En esa idea estamos. Son jugadores reconocidos los que están viniendo. Es positivo para todos".

Puesto de Rama. ¿Necesidad u oportunidad?

"Todas las decisiones que tomo me las planteo pensando en el presente y en el futuro. Ficho a Hugo y Tarín para ya. Sus capacidades y sus datos están ahí. Cuando las cosas son tan claras, tampoco es tan difícil".

¿Espina clavada?

"Creo que he tenido la suerte de fichar los jugadores que he querido. He tenido para fichar centrales… y creo que he fichado al mejor. Hugo, igual. Ofrece unos datos, unas posibilidades".

Borja Sánchez y Femenías acaban contrato.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay cuatro jugadores que terminan contrato. He intentado hacer todas las renovaciones ajustándonos a la realidad. Soy un amante de la gente de la casa. Estamos en ello. Valorando y evaluando. Se han planteado cosas".

¿Preocupa que pase tiempo y no se cierren estas renovaciones?

"Es como los fichajes. Otros jugadores que han tenido oportunidad de irse. Lo más importante es tener jugadores convencidos de estar aquí. Estos jugadores demuestran que quieren quedarse aquí todos. Estoy confiado en que se pueden cerrar cosas. No me voy a parar. Voy a seguir mirando hacia adelante. Nosotros también tenemos tiempos".

¿Fichar otro delantero?

"Sí lo hemos valorado. Para mí el jugador que hace dos años mete 12 goles en segunda, es un jugador que hay que respetar".

Salida de Arribas, ¿sorpresa?

"No sorprendió. Se dio en verano una situación así. Él nos hizo la petición de poder salir. Quisimos ayudarlo en lo que podíamos. Los centrales a los que quería acceder estaban acotados".

¿Temió por salidas de Brugman y Bastón?

"Gastón sería su tercer equipo y no se podría dar. Borja como ya sabéis, ha demostrado compromiso con el club. Todos le hemos mostrado nuestro agradecimiento. Tiene contrato con nosotros otro año más y una opción con objetivos. Veremos qué depara el futuro".

CVC, ¿se ha gastado?

"Con la salida de Arribas, podríamos haber gastado más. Viendo cómo estaba el mercado y viendo que lo podemos aprovechar de cara al futuro, traer por traer…Hemos gastado la parte proporcional. La presupuestada para este año no me la he gastado".

Brugman, ¿ampliar cesión?

"No se puede ampliar porque acaba contrato. El jugador está a gusto aquí. Está comprometido. Es un gran acierto. Veo un gran ambiente. Los jugadores están a gusto en Oviedo y cada día me encuentro más facilidades para traer jugadores. El boca a boca hace mucho. Él sabe que si quiere puede tener aquí su sitio. Hay situaciones contractuales que dependen".

Ziganda.

"Lo veo como un gran técnico. Está haciendo un gran trabajo en la línea que esperábamos. Es un entrenador valiente. Es un día a día normal".

Borja Bastón, ¿subir cláusula?

"Si le subo la clausula le tengo que subir el salario. No es fácil. Vamos a intentar hacer cosas. No lo sé. Para poder contratar, tenía que poner cláusulas bajas a jugadores que vienen con salarios bajos. Seducirles de esa manera para que conocieran este lugar. Para satisfacción nuestra, los jugadores están felices. Hay que cuidarlos, preocuparse por todos. De aquel que está mal, más si cabe. Cuando es feliz un jugador, el la diferencia de dinero ha de ser grande".

¿Es plantilla de playoff?

"Nunca hablaré de playoff. Sinceramente, estar viendo de dónde venimos… nos va a llevar a equivocarnos. Solamente sé que el equipo tiene un partido muy difícil. Puntuar allí es complicado. Tengo la confianza al verlos trabajar, una ilusión por verlos trabajar. Cuando llegué aquí, creía que se podía hacer un buen grupo. Estoy orgulloso de todos".